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De 3, solo un docente fue dado de baja por abuso sexual en Cobach

La institución aseguró que el resto de las investigaciones corresponde a la Fiscalía General del Estado

Por Rubén Pacheco

Julio 19, 2026 01:38 p.m.
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De 3, solo un docente fue dado de baja por abuso sexual en Cobach
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      De los tres docentes señalados de abusar sexualmente de una alumna en el 2023, únicamente se dio de baja a un catedrático, informó Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del Colegio de Bachilleres en el estado (Cobach).

      A fines de 2023, una alumna del Colegio de Bachilleres (Cobach) fue víctima de violación y acoso sexual por parte de tres profesores, incluso uno declaró ante las autoridades escolares: "no pude controlar mis emociones", reveló una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

      El funcionario estatal rememoró que, en su momento cuando se tuvo conocimiento de los hechos suscitados en los planteles 01 y 26, se combinó a los padres de la víctima a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Exteriorizó que el subsistema únicamente estableció el inicio de procedimientos administrativos sancionadores, y todo lo concerniente a la materia penal, es responsabilidad de otra institución.

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      "Lo que aplicamos es cero tolerancia luego de la recomendación de Derechos Humanos. En nuestro caso, el alcance es administrativo se fue cesado inmediatamente (...) lo que fue la alumna ella terminó su bachillerato de forma correcta", remató.

      Hasta el momento, se desconoce si la Fiscalía logró judicializar la carpeta de investigación iniciada en contra de alguno de los docentes inmiscuidos, a fin de garantizar el acceso a la justicia de la adolescente.

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