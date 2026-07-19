Choque de tráileres en Ojo Caliente

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Santa María del Río, S.L.P.– Un choque entre dos tráileres registrado sobre la carretera federal 57, a la altura de la comunidad de Ojo Caliente, dejó únicamente daños materiales.

Los hechos ocurrieron antes de las 10:00 de la mañana. Un tráiler que circulaba con dirección a San Luis Potosí, al llegar al kilómetro 162, cerca del parador El Huizache, realizó una maniobra para cambiar del carril derecho al izquierdo, cortándole la circulación al otro tráiler.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del incidente.