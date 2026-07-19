Choque de tráileres en Ojo Caliente
La Guardia Nacional tomó conocimiento del accidente en el kilómetro 162, cerca del parador El Huizache.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Santa María del Río, S.L.P.– Un choque entre dos tráileres registrado sobre la carretera federal 57, a la altura de la comunidad de Ojo Caliente, dejó únicamente daños materiales.
Los hechos ocurrieron antes de las 10:00 de la mañana. Un tráiler que circulaba con dirección a San Luis Potosí, al llegar al kilómetro 162, cerca del parador El Huizache, realizó una maniobra para cambiar del carril derecho al izquierdo, cortándole la circulación al otro tráiler.
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del incidente.
no te pierdas estas noticias
Choque de tráileres en Ojo Caliente
Redacción
La Guardia Nacional tomó conocimiento del accidente en el kilómetro 162, cerca del parador El Huizache.
Camioneta se impacta contra inmueble en la colonia Industrial Aviación
Redacción
El conductor resultó con golpes y la estructura del inmueble colapsó tras el impacto.
Camioneta choca contra muro de contención en puente Pilgrims
Redacción
El incidente afectó la circulación en el puente Pilgrims y fue atendido por peritos locales.