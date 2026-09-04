Estrenan los Bravos entrenador ante Pachuca

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CIUDAD DE MÉXICO.- Los Bravos de Juárez reciben la noche de este viernes a los Tuzos del Pachuca con una clara misión sumar sus primeros puntos del torneo ahora de la batuta del argentino Gustavo Lema.

Luego de la crisis del conjunto fronterizo, la directiva decidió hacer cambios en la dirección técnica de los tras la goleada de Pumas en la Jornada 3, tomando el control del equipo de forma interina Salvador Valero quien fue auxiliar de portugués, pero los Bravos no levantaron cayendo ante Monterrey, América y Toluca.

Ahora de la mano del argentino buscarán dar la vuelta al mal comienzo del torneo y la noche de este viernes buscarán sumar sus primeros puntos ante el Pachuca.

Por su parte, los Tuzos llegan con dos empates de forma consecutiva, pero no conocen la victoria desde la lejana Jornada 1 cuando vencieron de visita a los Pumas (0-3). Tras los malos resultados del cuadro hidalguense se ve rezagado hasta la posición 15 de la tabla general, pese a tener a José Salomón Rondón como el máximo goleador del torneo con seis anotaciones.

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El cuadro visitante está en peligro de sumar otra derrota más, al asumir las riendas de los Bravos el entrenador Gustavo Lema tratará de imponer su estilo e imponer toda su experiencia obtenida al ser auxiliar de Antonio Mohamed logrando varios títulos.

El parido entre los Bravos de Juárez contra los Tuzos de Pachuca esta pactado por disputarse la noche de este viernes en cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez empunto de las 21 horas.