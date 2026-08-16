Exitosa Lid Atlética Sutsge 2026 en el Tangamanga 1

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Con una participación de alrededor de 500 corredores, se llevó a cabo con éxito la edición 2026 de la Carrera Atlética del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), competencia que tuvo como escenario el Parque Tangamanga I y que se disputó sobre una distancia de cinco kilómetros.

En la categoría Libre Femenil, Esmeralda Ramos Ramos, de Joselos Team, se quedó con el primer lugar al detener el cronómetro en 18:35 minutos, seguida por María Margarita Pérez Contreras con 19:00 y Patricia Romero Servín con 19:13.

En la rama Libre Varonil, Jorge Iván Ramos Torres fue el ganador con un tiempo de 14:25 minutos. José Adrián Ramos Rosas ocupó la segunda posición con 14:52, mientras que Jesús Eugenio Ramos Rosas completó el podio con 15:04.

Dentro de las categorías femeniles del SUTSGE, en 30 a 39 años, María del Rosario González Hernández conquistó el primer lugar con 21:59 minutos, seguida por Patricia Ofelia González con 23:50 y Nara Flores Cruz con 24:35.

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En 40 a 49 años, Jessica de Lourdes Sánchez Saldaña se llevó la victoria con 23:03 minutos. Mariana Castillo López fue segunda con 26:32 y Perla de Lourdes Álvarez Saldaña terminó tercera con 27:52. La categoría Femenil 50 años y más tuvo como ganadora a Consuelo García Martínez, quien registró 23:14 minutos. Hilda Angélica Castillo Bravo fue segunda con 31:39 y Ma. Teresa Castillo Bravo tercera con 31:40.

En Femenil hasta 29 años, Jessica Rubí Domínguez se quedó con el primer lugar con un tiempo de 26:32 minutos, mientras que Rocío de la Luz Aguinaga ocupó la segunda posición con 42:15. Por su parte, en la rama varonil de las categorías SUTSGE, Daniel Parra ganó en 30 a 39 años con 19:30 minutos. Carlos Francisco Lara Arrieta fue segundo con 24:13 y Francisco Javier Rodríguez Velázquez tercero con 24:20.

En 40 a 49 años, Oscar Eduardo Saucedo Pinter se llevó el primer lugar con un destacado registro de 17:52 minutos, seguido por Adolfo Hernández Muñoz con 19:28 y Josué Jacobo Rodríguez G. con 23:10.

Finalmente, en Varonil 50 años y más, Luis Raúl Gámez Leija conquistó la primera posición con 18:03 minutos. Juan Manuel de León Loyola terminó segundo con 19:12 y Luis Naranjo Carballo completó el podio con 19:35.