logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Extienden Bravos su buena racha

Vencen a Nacionales y logran su novena victoria de forma consecutiva

Por AP

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Extienden Bravos su buena racha

ATLANTA.- Chris Sale logró su primera victoria contra Washington, el venezolano Ronald Acuña Jr. bateó un jonrón y los Bravos de Atlanta vencieron 11-5 a los Nacionales el lunes por la noche.

Los Bravos continuaron su fuerte racha en las últimas dos semanas de la temporada con su novena victoria consecutiva, la seguidilla más larga desde 2023.

Sale (6-5) permitió cinco carreras en tres imparables a lo largo de cinco entradas. Fue la segunda vez que aceptó esa cantidad de carreras limpias en sus 19 aperturas esta temporada. El venezolano José Suárez lanzó tres entradas sin tolerar anotaciones para su primer salvamento.

El receptor novato Drake Baldwin se fue de 4-2 con dos impulsadas y el Novato del Año de la Liga Nacional ha producido una carrera en cada uno de sus últimos seis juegos. Acuña llegó a base cinco veces con un cuadrangular, tres bases por bolas y fue golpeado por un lanzamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El abridor de los Nacionales, MacKenzie Gore (5-15), permitió cuatro carreras en cuatro hits en dos entradas.

El segunda base de los Bravos, Ozzie Albies, salió con una fractura en la mano izquierda. Se lesionó al golpear una bola de foul en la tercera entrada mientras bateaba. Permaneció para un lanzamiento más antes de caminar hacia el dugout y ser atendido por el personal médico de Atlanta.

Por los Nacionales, el venezolano Andrés Chaparro bateó de 5-2 con tres carreras impulsadas.

Por los Bravos, el dominicano Marcell Ozuna bateó de 4-3 con dos carreras anotadas y una empujada; y el venezolano Ronald Acuña Jr. de 2-1 con dos anotadas y una producida.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sufrida victoria del Napoli sobre Pisa
Sufrida victoria del Napoli sobre Pisa

Sufrida victoria del Napoli sobre Pisa

SLP

AP

Se le acaba el crédito a Chivas
Se le acaba el crédito a Chivas

Se le acaba el crédito a Chivas

SLP

El Universal

Reciben al Necaxa, ganan o empiezan a despedirse del presente torneo

Puebla vs. Pachuca duelo de desesperados
Puebla vs. Pachuca duelo de desesperados

Puebla vs. Pachuca duelo de desesperados

SLP

El Universal

Respiran los Chiefs con su primera victoria
Respiran los Chiefs con su primera victoria

Respiran los Chiefs con su primera victoria

SLP

AP