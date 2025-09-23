Extienden Bravos su buena racha

ATLANTA.- Chris Sale logró su primera victoria contra Washington, el venezolano Ronald Acuña Jr. bateó un jonrón y los Bravos de Atlanta vencieron 11-5 a los Nacionales el lunes por la noche.

Los Bravos continuaron su fuerte racha en las últimas dos semanas de la temporada con su novena victoria consecutiva, la seguidilla más larga desde 2023.

Sale (6-5) permitió cinco carreras en tres imparables a lo largo de cinco entradas. Fue la segunda vez que aceptó esa cantidad de carreras limpias en sus 19 aperturas esta temporada. El venezolano José Suárez lanzó tres entradas sin tolerar anotaciones para su primer salvamento.

El receptor novato Drake Baldwin se fue de 4-2 con dos impulsadas y el Novato del Año de la Liga Nacional ha producido una carrera en cada uno de sus últimos seis juegos. Acuña llegó a base cinco veces con un cuadrangular, tres bases por bolas y fue golpeado por un lanzamiento.

El abridor de los Nacionales, MacKenzie Gore (5-15), permitió cuatro carreras en cuatro hits en dos entradas.

El segunda base de los Bravos, Ozzie Albies, salió con una fractura en la mano izquierda. Se lesionó al golpear una bola de foul en la tercera entrada mientras bateaba. Permaneció para un lanzamiento más antes de caminar hacia el dugout y ser atendido por el personal médico de Atlanta.

Por los Nacionales, el venezolano Andrés Chaparro bateó de 5-2 con tres carreras impulsadas.

Por los Bravos, el dominicano Marcell Ozuna bateó de 4-3 con dos carreras anotadas y una empujada; y el venezolano Ronald Acuña Jr. de 2-1 con dos anotadas y una producida.