Por AP

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
Fabián da la victoria al PSG ante Angers

PARÍS.- Ousmane Dembélé falló un penalti, pero Fabián Ruiz anotó para ayudar a que el Paris Saint-Germain superara el viernes 1-0 al Angers y saliera airoso de su primer compromiso como local en la Ligue 1.

Dembélé, considerado un posible ganador del Balón de Oro que se otorgará el mes próximo, desperdició el penal que João Neves consiguió que le cometiran a mitad de la primera parte. El extremo francés lanzó el balón muy por encima del travesaño.

Sin embargo, el PSG continuó controlando el juego, y el español Fabián aprovechó el dominio a los 50, cuando remató con el pie derecho desde el centro del área. Eso extendió la racha de victorias en casa del PSG contra el Angers a 11 partidos consecutivos.

Un mes después de perder la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea, el equipo de Luis Enrique ha ganado sus primeros tres compromisos de esta nueva temporada. Los monarcas vigentes de la Liga de Campeones se recuperaron para vencer al Tottenham en penales y levantar la Supercopa de Europa la semana pasada.

También ganaron 1-0 en Nantes en su debut en la liga francesa.

Gianluigi Donnarumma fue nuevamente excluido de la plantilla del PSG. El recién llegado Lucas Chevalier se colocó en el arco. Donnarumma dijo que se estaba separando del equipo antes de la Supercopa de Europa.

