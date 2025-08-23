logo pulso
SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

Santos pierde la serie ante Astros

Los potosinos intentaron reaccionar, pero los de Jalisco consolidaron su dominio

Por Romario Ventura

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
Santos pierde la serie ante Astros

Los Santos del Potosí no lograron responder en casa y cayeron en el segundo juego de la serie ante los Astros de Jalisco con marcador de 71-94, en duelo disputado en la duela del Auditorio Miguel Barragán, correspondiente a la Liga Caliente LNBP.

El encuentro arrancó parejo, con unos Santos que mostraron intensidad ofensiva y llegaron a ponerse arriba en el marcador. Sin embargo, los visitantes reaccionaron a tiempo y cerraron el primer cuarto con ventaja de 18-21.

Para el segundo periodo, la defensiva de Astros impuso condiciones y limitó los intentos de la quinteta potosina, lo que se reflejó en una diferencia más amplia al medio tiempo, con parcial de 31-45.

En el tercer cuarto, Santos buscó acortar distancias, pero los de Jalisco mantuvieron el control del partido y extendieron su ventaja a más de 20 unidades, cerrando ese lapso 53-66. Con el ánimo de la afición que coreaba “Sí se puede”, los potosinos intentaron reaccionar en el último cuarto, aunque finalmente Astros consolidó su dominio para sellar el 94-71 definitivo.

En el plano individual, Ángel Matías fue el mejor anotador de Santos con 22 puntos y una asistencia, mientras que por Astros destacó Moises Andriassi, con 21 puntos, un rebote y cinco asistencias.

Tras esta derrota, Santos del Potosí volverá a la actividad el 3 de septiembre, cuando visiten a las Panteras de Aguascalientes. Por su parte, Astros de Jalisco enfrentarán como locales a las Abejas de León el 26 y 27 de agosto, en serie pendiente del calendario.

