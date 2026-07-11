Ciudadano estadounidense da positivo en ébola en Congo

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KINSHASA, República Democrática del Congo (AP) — Un ciudadano de Estados Unidos que trabaja para una organización humanitaria en República Democrática del Congo arrojó positivo en la prueba del virus del ébola, informaron el viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), mientras la nación del centro de África busca contener el creciente brote.

Brote de ébola en Congo: cifras y características

Los CDC señalaron que trabajan en conjunto con el empleador del paciente, agencias federales, autoridades de salud pública y socios congoleños para evitar una mayor transmisión e identificar los contactos cercanos de esta persona. No dieron a conocer más detalles.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África señalaron esta semana que se trata del brote de ébola de más rápido crecimiento del que se tenga registro en el continente, el cual ha dejado como resultado 1.830 casos confirmados en el Congo, incluidos 648 decesos. También se han confirmado casos en la vecina Uganda.

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Respuesta internacional y desafíos en la contención

En la primera semana del brote, un médico estadounidense que trabajaba en Congo dio positivo en la prueba del virus y fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento.

Funcionarios del gobierno de Trump habían dicho en un principio que Estados Unidos tenía planeado enviar a los estadounidenses expuestos al virus hacia una nueva instalación en Kenia, en lugar de traerlos de regreso al país por vía aérea. Pero el proyecto ha quedado suspendido luego de la orden de un tribunal keniano.

Las autoridades congoleñas declararon un nuevo brote de ébola el 15 de mayo, después de que la enfermedad se había estado transmitiendo por varias semanas sin que fuera detectada oficialmente, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El brote está causado por el raro virus Bundibugyo, para el cual no existe una vacuna o un tratamiento aprobado.

Los esfuerzos por contener el virus también se han visto obstaculizados por la falta de fondos, los ataques a centros de salud y un actual conflicto en el este de Congo, el epicentro del brote.

La semana pasada se dio inicio a los ensayos clínicos de tratamiento después de que investigadores pusieron en marcha un estudio con la esperanza de combatir el virus.