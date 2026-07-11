Trinidad y Tobago firma acuerdos para instalar centros de datos

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PUERTO ESPAÑA, Trinidad (AP) — Trinidad y Tobago firmó acuerdos que allanan el camino para que empresas de Estados Unidos comiencen los trabajos preliminares para instalar grandes centros de datos en la nación caribeña, lo que ha despertado preocupaciones sobre el posible consumo de energía y los impactos ambientales.

Acuerdos con empresas estadounidenses para centros de datos

Los memorandos de entendimiento con Hummingbird AI Holdings, con sede en Florida, y Ernst and Young LLP, con sede en Nueva York, se firmaron el viernes, según un comunicado de la oficina de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. Se trata de los primeros acuerdos de este tipo con un país del Caribe.

El acuerdo con Ernst and Young LLP establecerá el marco de colaboración para desarrollar centros de datos a gran escala, y la empresa planea "asociarse con terceros en el desarrollo" de un centro de datos de 300 megavatios, indicó el comunicado.

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El acuerdo con Hummingbird AI Holdings establece el marco para la "cooperación preliminar, la debida diligencia y la coordinación" de una propuesta de instalación de infraestructura de IA y centro de datos de 150 MW.

Los centros de datos se describen con una cifra en megavatios para indicar su capacidad de potencia eléctrica para operar a su carga máxima. El centro de 300 MW tiene una capacidad de 300 millones de vatios de electricidad.

Preocupaciones ambientales y sociales por los proyectos

Los acuerdos generaron preguntas en internet sobre el impacto ambiental de los centros.

El reconocido activista social, el doctor Wayne Kublalsingh, dijo a The Associated Press que le preocupaba el consumo de energía de los centros de datos previstos.

El gobierno "trata de presentar algo que parece desarrollo, pero que no es desarrollo", manifestó.

Durante mucho tiempo, Trinidad y Tobago ha lidiado con la escasez crónica de agua y un suministro intermitente, lo que suscita inquietud de que los grandes centros de datos, que requieren grandes cantidades agua, podrían añadir presión a un sistema ya sobrecargado.

La mayor parte del país de dos islas funciona con horarios de agua establecidos por la empresa estatal de servicios públicos. La mayoría de los hogares tiene tanques de agua, ya que el suministro en los grifos puede ocurrir tan solo una vez por semana. En algunos casos, distintas comunidades han pasado semanas sin que la empresa estatal les suministre el líquido.

Los centros de datos podrían representar casi el 3% del uso mundial de electricidad proyectado para 2030, con 935 billones de vatios-hora, según un informe reciente de la Universidad de las Naciones Unidas. La huella ambiental de estos centros ya rivaliza con la de algunos de los países más grandes del mundo, de acuerdo con el informe.

El suministro eléctrico en Trinidad y Tobago ha mejorado con los años. Aunque todavía hay cortes de energía ocasionales en distintas partes del país, son poco frecuentes.

El gobierno de Trinidad y Tobago firmó un tercer acuerdo con otra empresa estadounidense, Pinnacle Steel and Vanadium Corporation, que adquirió recientemente una planta local de hierro y acero. Funcionarios del gobierno señalaron que el acuerdo permite continuar las conversaciones para volver a poner en marcha la operación de la planta.

El gobierno indicó que se espera que las tres iniciativas, en conjunto, generen más de 5.000 empleos.

La primera ministra ha sido una firme partidaria del gobierno de Trump. Su oficina dijo que el gobierno de Estados Unidos desempeñó un papel de facilitador para las partes que intervienen en los acuerdos.

"Van a invertir aquí para trabajar en centros de datos, dos para centros de datos, y uno para ayudarnos a rejuvenecer y reconstruir nuestra industria del acero", afirmó Persad-Bissessar el viernes por la noche en una ceremonia de celebración del aniversario de la independencia de Estados Unidos organizada por la Embajada estadounidense en el país.