Irán cierra estrecho de Ormuz tras ataque a buque chipriota

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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán considera que el estrecho de Ormuz está cerrado una vez más después de que un buque que utilizaba una "ruta no autorizada" fuera alcanzado por un disparo de advertencia en la crucial vía marítima, lo que pone aún más en peligro el ya débil acuerdo provisional de alto el fuego con Estados Unidos.

Cierre del estrecho de Ormuz y ataques recientes

El Comando Central de Estados Unidos dijo poco después que sus fuerzas iniciaron una tercera ronda de ataques contra la República Islámica.

"Estados Unidos impone un alto costo al seguir degradando la capacidad de Irán de atacar a marineros civiles y barcos comerciales que transitan libremente por el estrecho", dijo el ejército.

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Un buque portacontenedores con bandera de Chipre atacado por Irán sufrió "importantes daños en la sala de máquinas" y un miembro civil de la tripulación está desaparecido, informó el Comando Central estadounidense.

Funcionarios estadounidenses de alto nivel dijeron antes en Washington que las negociaciones para afianzar aún más el acuerdo del mes pasado para poner fin a la guerra no podrán avanzar son que el estrecho sea seguro, e incluso afirmaron que esperaban que Irán hiciera declaraciones públicas para tal fin.

En cambio, la Guardia Revolucionaria declaró el sábado en una publicación en línea que Irán lanzó disparos de advertencia a un "barco infractor". Teherán informó además que el estrecho permanecería cerrado hasta nuevo aviso.

Estos anuncios se produjeron después de que los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y Omán se reunieran el sábado para hablar sobre el estrecho que se encuentra entre ambos países, tras varios días de ataques iraníes contra barcos y represalias de Estados Unidos que asestaron un golpe al acuerdo provisional para poner fin a la guerra.

Declaraciones del líder supremo y reacciones internacionales

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, a quien aún no se ha visto desde que comenzó la guerra, prometió en su primera declaración desde el funeral de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, que los iraníes vengarían su muerte, ocurrida durante los ataques iniciales de la guerra el 28 de febrero.

Esa venganza "es la voluntad de nuestra nación y ciertamente debe llevarse a cabo", dijo el líder supremo, en declaraciones difundidas por la televisión estatal, horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con más ataques con misiles.

Omán dijo que ambas naciones acordaron seguir hablando sobre el estrecho de Ormuz "en niveles técnicos y políticos", un día después de que Estados Unidos instara a Irán a decir públicamente que la crucial vía marítima está abierta y que los barcos no serán atacados.

Irán acusa a Washington de violar el acuerdo provisional

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que se reunió con su homólogo de Omán para hablar sobre "mecanismos apropiados para garantizar el paso seguro de los barcos".

Durante décadas, el mundo ha considerado el estrecho una vía marítima internacional. Teherán ha insistido en que permanezca bajo su control y que se le permita cobrar un peaje a los buques que transiten por él, una postura que adoptó tras el inicio de la guerra. Estados Unidos ahora insta a los marinos a transitar por una ruta meridional a través de las aguas territoriales de Omán.

Cerca de una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados pasaba por el estrecho antes de que comenzara la guerra. El control de Irán sobre el estrecho durante el conflicto produjo una crisis energética mundial, aunque los precios del petróleo han caído bruscamente desde el pico de 120 dólares por barril que registraron durante la guerra.

El principal diplomático iraní también acusó a Estados Unidos de violar el acuerdo provisional al poner fin a las exenciones que permitían que la República Islámica vendiera petróleo crudo en el mercado abierto en dólares estadounidenses. Washington tomó esa medida en respuesta a los ataques contra barcos en el estrecho.

"Un baño de realidad: sólo puede haber acatamiento mutuo", escribió Araghchi en X.

Trump dice haber respondido a las amenazas de asesinarlo

Mil "misiles están listos y cargados y apuntan a la República Islámica de Irán, y miles más les seguirán de inmediato, si el gobierno iraní cumple su amenaza", escribió Trump en redes sociales durante la noche.

Dijo que era una respuesta a las amenazas "de asesinarlo, o intentar asesinarlo". Durante el funeral de Jamenei, los dolientes sostuvieron carteles o pancartas que pedían la muerte de Trump, al igual que del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Trump declaró que el alto el fuego ha terminado, pero dijo que Estados Unidos continuaría las negociaciones.

Los funcionarios de Estados Unidos, que hablaron el viernes sobre la situación actual con Irán con la condición de mantenerse en el anonimato, dijeron que la reanudación de los ataques en los últimos días ocurrió después de que lo que describieron como una facción rebelde de iraníes de línea dura trató de sabotear el alto el fuego.

Sin embargo, Irán ha insistido en que su teocracia está unificada bajo el nuevo líder supremo del país.

Después de que Estados Unidos concluyó sus ataques más recientes el jueves, presuntamente Irán fue blanco de más ataques, lo que genera interrogantes sobre quién más podría estar atacando a la República Islámica.

Israel no se atribuyó la autoría, lo que significa que los estados árabes del golfo Pérsico podrían haberlos lanzado, probablemente como un medio para disuadir a Teherán de atacarlos de nuevo. El gobierno iraní tomó represalias el jueves por los ataques de Estados Unidos, atacando a Baréin, Jordania, Kuwait y Qatar.

Los ataques en Irán, que duraron dos días, dejaron al menos 17 muertos y 115 heridos, dijo el portavoz del Ministerio de Salud iraní, Hossein Kermanpour.