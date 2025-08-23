logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Fenerbahce presenta a Edson Álvarez

Comienza una nueva aventura para el defensa central en Turquía

Por El Universal

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
Fenerbahce presenta a Edson Álvarez

ESTAMBUL.- Comienza una nueva aventura para Edson Álvarez. El capitán de la Selección Mexicana fue anunciado como nuevo jugador del Fenerbahce, uno de los clubes más poderosos de la Liga de Turquía.

Por medio de redes sociales, el equipo turco dio a conocer la llegada del jugador, procedente del West Ham United de la Premier League de Inglaterra: “Nuestro club ha llegado a un principio de acuerdo con el West Ham United respecto a la cesión de Edson Álvarez. El jugador ha sido invitado a Estambul para completar los controles médicos y las negociaciones de transferencia”.

Luego, el volante apareció en los sitios oficiales del equipo, en diversas imágenes junto con su familia, portando sus nuevos colores.

Edson Álvarez, de 27 años, será dirigido por el afamado director técnico portugués, José Mourinho, ganador de dos Champions League, quien intenta clasificar a su equipo la Liga de Campeones de este año. El mexicano será utilizado, según diversos reportes de la prensa local, como medio defensivo en el campo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tripleta de Kane en goleada del Bayern
Tripleta de Kane en goleada del Bayern

Tripleta de Kane en goleada del Bayern

SLP

AP

Ana Herrera se corona en karate
Ana Herrera se corona en karate

Ana Herrera se corona en karate

SLP

Agencias

Conquistó la dorada en la Cat. -61 km y aseguró boleto a Lima 2027

Santos pierde la serie ante Astros
Santos pierde la serie ante Astros

Santos pierde la serie ante Astros

SLP

Romario Ventura

Los potosinos intentaron reaccionar, pero los de Jalisco consolidaron su dominio

Tri presenta convocatoria
Tri presenta convocatoria

Tri presenta convocatoria

SLP

El Universal

Javier Aguirre tendrá a su mando a 23 futbolistas de la Liga MX