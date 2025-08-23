Fenerbahce presenta a Edson Álvarez

ESTAMBUL.- Comienza una nueva aventura para Edson Álvarez. El capitán de la Selección Mexicana fue anunciado como nuevo jugador del Fenerbahce, uno de los clubes más poderosos de la Liga de Turquía.

Por medio de redes sociales, el equipo turco dio a conocer la llegada del jugador, procedente del West Ham United de la Premier League de Inglaterra: “Nuestro club ha llegado a un principio de acuerdo con el West Ham United respecto a la cesión de Edson Álvarez. El jugador ha sido invitado a Estambul para completar los controles médicos y las negociaciones de transferencia”.

Luego, el volante apareció en los sitios oficiales del equipo, en diversas imágenes junto con su familia, portando sus nuevos colores.

Edson Álvarez, de 27 años, será dirigido por el afamado director técnico portugués, José Mourinho, ganador de dos Champions League, quien intenta clasificar a su equipo la Liga de Campeones de este año. El mexicano será utilizado, según diversos reportes de la prensa local, como medio defensivo en el campo.

