Festival de goles

La categoría Estelar Ramiro Leyva del Torneo de Quetzal Apertura 2025 regaló una jornada cargada de emociones este domingo 17 de agosto, con lluvia de goles, duelos de poder a poder y un triunfo individual que marcó diferencia.

ARRASA CON TODO A SU RIVAL

El Club Toluca F.C. mostró todo su poderío ofensivo y goleó sin contemplaciones 7-2 al Real Saucito. La figura indiscutible fue Erick Santana, autor de un póker de goles que encendió la tribuna. Lo acompañaron Adán Bravo, con un doblete, y Giovanny López, cerrando la cuenta. Por el Saucito, Christian Navarro intentó dar pelea con un par de anotaciones, pero fue insuficiente ante el vendaval escarlata. El silbante Ulises Ochoa Madrigal controló un partido de alta intensidad.

DIVIDEN HONORES

En un choque cerrado y de mucho desgaste, Deportivo Independiente y Real Estanzuela igualaron 1-1. José Guadalupe Moreno abrió el marcador para los locales, pero Néstor Reyes apareció con oportunismo para darle el empate a Estanzuela. El árbitro José Socorro Gómez llevó el encuentro con serenidad, en un duelo que supo a poco para ambos equipos.

HAT-TRICK DORADO

El duelo más parejo se lo llevó Atlético División, que venció 3-2 a Atlético Casanova gracias a la inspiración de Alejandro García, quien firmó un hat-trick memorable. Por Casanova, Eduardo Puente y Ángel Gabriel Leos mantuvieron viva la esperanza, pero al final los tres puntos fueron para División. Otra vez, Ulises Ochoa Madrigal fue el encargado de impartir justicia.

PARTIDAZO DE 13 GOLES

El choque entre Atlético Gota Blanca y Mulas de Moreno F.C. se convirtió en un verdadero espectáculo, con marcador de 8-5 a favor de las Mulas. Por Gota Blanca, los aficionados celebraron los tantos de Marco Polo Moreno (2), Jovani Martínez, José Carmen Bravo y Jesús Israel Bravo. Sin embargo, la respuesta del rival fue demoledora: un triplete de Néstor García, otro hat-trick de Rodolfo González, además de los goles de Johan Jasso y Hugo Alberto Carrera sellaron la victoria. El árbitro fue José de Jesús Reyes Infante.

SE IMPONE CON UN TRIPLETE

En el otro enfrentamiento, el Atlético Paisanos salió victorioso 3-2 ante la Carpintería Benja’s F.C., en un duelo mucho más cerrado, pero igual de emocionante. Los carpinteros contaron con el doblete de Javier Salazar, quien peleó cada balón con garra. Sin embargo, la figura de la tarde fue Jesús Tapia, que firmó un hat-trick de crack para darle los tres puntos a Paisanos. La silbante fue Perla del Carmen Rodríguez Godínez.