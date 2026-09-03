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Fichaje histórico de Rebeca Bernal

La capitana del Tri femenil jugará con el Manchester United

Por El Universal

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Fichaje histórico de Rebeca Bernal
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      CIUDAD DE MÉXICO.- México crece a pasos agigantados en el futbol de mujeres y el histórico fichaje de Rebeca Bernal al United confirma el avance. Día inolvidable para la Liga Femenil.

      La capitana de la Selección Nacional se convirtió en la primera jugadora formada en la Liga de México que da el salto al futbol de Europa. Procedente del Spirit de Washington, en la National Women´s Soccer League, la defensa de 29 años busca acrecentar su legado en las Red Devils.

      Desde el nacimiento de la Liga mexicana, en 2017, Bernal construyó la trayectoria que la convirtió en una de sus grandes referentes. Con Rayadas, disputó más de 250 partidos, conquistó cuatro títulos y marcó 66 goles, cifras que acompañan el legado que consolidó como emblema de las albiazules.

      "He vivido muchos momentos especiales en mi carrera; el privilegio de representar al Manchester United es realmente increíble. Es evidente que me uno a un gran entorno. Eva [Olid] es una excelente entrenadora y se percibe la determinación de todo el equipo por alcanzar el éxito", declaró la defensora mexicana.

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      "Tengo muchas ganas de empezar esta nueva etapa, de darlo todo, aportando mi experiencia y pasión, para impulsar al equipo y luchar juntos por lograr nuestros objetivos", agregó la también volante de contención. Matt Johnson, director de futbol femenino del United, mostró su emoción por el fichaje de la futbolista tricolor.

      "Rebeca es una jugadora excepcional, que aporta calidad, liderazgo y experiencia a nuestra joven y prometedora plantilla. Posee la determinación para triunfar y la mentalidad ganadora para alcanzar el éxito en el Manchester United", lanzó el directivo.

      "Su llegada al futbol inglés representa un momento trascendental no sólo para su carrera, sino también para la evolución del futbol en México", presumió la Liga Femenil en un comunicado.

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