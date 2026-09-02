Fidalgo y Obed Vargas seguirán en España

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Los mediocampistas mexicanos Obed Vargas y Álvaro Fidalgo vivieron las últimas horas del mercado de pases llenos de incertidumbre ya que se esperaba que ambos futbolistas salieran del Atlético de Madrid y Real Betis respectivamente, ambos de La Liga de España.

El ex-jugador del Seattle Sounders de la MLS sonó para varios equipos dentro de España como el Sevilla y el Getafe, pero finalmente podrá tener una nueva oportunidad bajo las órdenes del técnico argentino Diego Simeone, con quien no ha disputado minutos en el arranque de la temporada 20267/2027 y solo fue convocado en el último juego precisamente en contra del club "hispalense".

Obed Vargas arribó al equipo "colchonero" en febrero de este año y jugó 12 partidos de liga con 4 titularidades y 1 asistencia, pero después del pasado mundial, comenzaron los rumores de una posible cesión, misma que no se concretó en el mercado veraniego.

Por su parte, Álvaro Fidalgo tampoco ha tenido mucha actividad con el Real Betis y el club que sonó para hacerse de sus servicios durante los últimos días de mercado fue el Racing de Santander, club que ascendió esta temporada a la máxima categoría española y donde coincidiría con el antiguo jugador de los "Rayados" de Monterrey, el español Sergio Canales.

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