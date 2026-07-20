Falla mecánica de camioneta moviliza a autoridades en Tancanhuitz

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TANCANHUITZ.- Una camioneta de transporte colectivo sufrió una falla mecánica en el tramo carretero Tancanhuitz-Tampamolón y generó una gran cantidad de humo, lo que causó alarma entre automovilistas y movilizó a corporaciones policiales y de auxilio.

Fue la mañana de este lunes cuando varias personas reportaron al Sistema de Emergencias 9-1-1 que se estaba incendiando un vehículo de transporte público, a la altura del lugar conocido como Dos Piedras.

Por ello acudieron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como personal de Protección Civil de Tancanhuitz, quienes descartaron que se tratara de una emergencia activa, pues únicamente fue una falla mecánica, sin daños materiales de consideración ni personas lesionadas.

Fuentes oficiales informaron que el chofer de la camioneta tipo panel, color blanco y verde, con número económico TC-03, circulaba por el mencionado tramo carretero cuando tuvo que detenerse debido a un problema mecánico en el motor.

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Al parecer, el acelerador de la unidad quedó activado y comenzó a salir humo por el escape; sin embargo, la situación fue controlada al cortar el sistema eléctrico.

Los policías municipales brindaron apoyo vial, ya que la camioneta obstruía un carril de circulación, además de coordinar las maniobras para retirarla del lugar.