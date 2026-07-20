PT debe revisar caso de negativa de registro: TEESLP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

María Guadalupe Vivas Noyola acusó que el Partido del Trabajo le impidió competir por la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, un proceso vinculado a Morena rumbo al 2027; sin embargo, el Tribunal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP) determinó que el conflicto deberá resolverse primero dentro de las instancias internas del partido.

La militante petista acudió al órgano electoral para impugnar la negativa de registro que, afirmó, ocurrió el pasado 26 de junio cuando intentó entregar su solicitud. No obstante, las magistraturas resolvieron por unanimidad que el recurso no podía ser analizado directamente, debido a que no había agotado la justicia partidista.

El expediente TESLP/JDC/10/2026 fue remitido a la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias del PT, que contará con cinco días hábiles para emitir una resolución sobre los señalamientos realizados por Vivas Noyola.

La queja se suma al conflicto que la militante mantiene con la dirigencia estatal del PT, encabezada por Gerardo Acosta Zavala, a quien ha señalado por presunta violencia política en razón de género, exclusión de integrantes del partido, falta de transparencia y abandono de las estructuras internas. En junio pasado, Vivas Noyola acudió al Congreso del Estado para pedir respaldo de las y los diputados petistas en su exigencia de remover al dirigente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por ahora, el Tribunal Electoral no determinó si existió una vulneración a los derechos de la militante ni si la negativa de registro fue válida; dejó en manos del partido la primera revisión del caso, por lo que la controversia continuará dentro de los órganos internos del PT.