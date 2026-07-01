Gilberto Mora protagoniza momento divertido en protocolo del Mundial 2026
El joven futbolista de 17 años fue acompañado por un niño más alto durante el himno nacional en el Mundial 2026.
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Por lo que hace en la cancha, Gilberto Mora se lleva todo el reconocimiento, tanto local como extranjero. Aunque en esta ocasión, el joven de 17 años vivió un divertido momento en el protocolo previo al arranque del México vs Ecuador.
Dentro de las grandes novedades de este Mundial 2026 está el que los 26 futbolistas salten al campo para cantar el himno nacional de su respectivo país. Durante este momento y en lo que caminan al centro del campo, los futbolistas son acompañados por niños.
Los niños del protocolo, como se les conoce, son asignados de forma aleatoria por la FIFA y, curiosamente, a Gilberto Mora le tocó salir al campo acompañado de uno mucho más alto que él, algo que al salir en redes sociales desató risas.
Pero lo que más burlas positivas provocó fue el hecho de ver cómo Roberto Alvarado le dijo "te va a tapar (el niño) wey", por lo que Julián Quiñones, quien estaba a un lado de 'Morita', le cambió el que tenía él que estaba más bajo.
Claro que el momento se viralizó en redes haciendo que los internautas bromearan con la situación que vivió el futbolista tricolor que fue vital para la victoria de la Selección Mexicana sobre los ecuatorianos.
Esta Copa del Mundo, el canterano de los Xolos de Tijuana se ha consolidado como uno de los futbolistas más influyentes en el cuadro de Javier Aguirre, lo que ha realzado su valor en el mercado para los clubes interesados en él.
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