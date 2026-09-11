EU sugiere "acciones más agresivas" contra cárteles mexicanos

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- El Departamento de Estado de EU sugirió la posibilidad de tomar "acciones estadounidenses cada vez más agresivas" contra los cárteles mexicanos del narcotráfico, según un reporte filtrado al medio "NewsNation".

Departamento de Estado de EU propone medidas contra cárteles mexicanos

En el reporte, del que informó la periodista Ali Bradley, el Departamento de Estado declaró que "los cárteles mexicanos representan un peligro para la seguridad y la protección de Estados Unidos".

El documento filtrado también cita una encuesta que indica que la mayoría de los ciudadanos mexicanos están a favor de que Estados Unidos tome medidas contra los cárteles que controlan México. Fuentes consultadas por "NewsNation" afirman que la encuesta fue realizada por una prestigiosa empresa de investigación local y entrevistó a mil residentes mayores de 18 años.

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Según el reporte de la periodista, entre las acciones a considerar están acusaciones de EU contra funcionarios mexicanos ligados a los cárteles. Además, de ataques de EU contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe y el Pacífico; ataques de EU contra laboratorios de drogas o arrestos de miembros de cárteles dentro de México sin notificar al gobierno mexicano y se menciona la posibilidad que el ejército de EU mate unilateralmente a presuntos miembros de cárteles en México, siempre según el reporte de Bradley.

México reafirma respeto a soberanía y cooperación con EU

El Ministerio de Relaciones Exteriores de México declaró el viernes a "NewsNation" que los principios que rigen la cooperación en materia de seguridad de su país con Estados Unidos siguen siendo "claros y consistentes".

"Debe haber respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida pero diferenciada, confianza mutua y cooperación sin subordinación", declaró el ministerio a "NewsNation". "Según la Constitución y la legislación mexicanas, las agencias y agentes extranjeros no pueden realizar operaciones en México".

Añadió: "El respeto a la soberanía y al Estado de derecho es la base que permite a ambos países construir una alianza de seguridad duradera y orientada a resultados".

El reporte filtrado del Departamento de Estado documenta el arraigo de los cárteles en México e incluye un mapa de sus zonas de operación. Estas organizaciones, lideradas por los cárteles rivales Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), llevan décadas involucradas en diversas actividades delictivas en todo el país, como la fabricación y el tráfico de drogas, el asesinato de líderes y miembros de cárteles rivales y el secuestro.

Violencia reciente y amenazas a fuerzas policiales en Zacatecas

El documento también hace referencia a un reciente atentado con coche bomba frente a la sede de la policía en Zacatecas, el tercer ataque con artefactos explosivos utilizado contra las fuerzas policiales en menos de una semana.

"NewsNation" recibió el documento filtrado después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, concluyera recientemente su visita a tres países latinoamericanos: Colombia, Ecuador y Perú.