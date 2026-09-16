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Final del US Open con audiencia de 3,2 millones

Por AP

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Final del US Open con audiencia de 3,2 millones
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      NUEVA YORK.- La final masculina del Abierto de Estados Unidos entre el campeón Alexander Zverev y el estadounidense Ben Shelton promedió 3,2 millones de espectadores en la cadena ABC, la mayor audiencia para ese partido desde que la familia de cadenas de ESPN comenzó a televisar el torneo en 2009.

      La final femenina —que ganó Elena Rybakina al superar a Aryna Sabalenka— promedió 2,7 millones y aumentó un 13% respecto del año pasado, informó el martes la cadena ESPN.

      Los cuartos de final promediaron 1,3 millones. 

      El partido que terminó más tarde en la historia del Abierto de EU, entre Carlos Alcaraz y Shelton, promedió 1,6 millones, con 967.000 espectadores que se mantuvieron con la transmisión incluso durante los momentos finales del encuentro, de 3:30 de la mañana a 3:40 de la mañana.

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      La semifinal con los estadounidenses Frances Tiafoe y Shelton promedió 3,1 millones de espectadores y fue la mayor audiencia  una semifinal masculina en ESPN.

      La cobertura completa del Abierto de EU en ESPN promedió 1,2 millones de espectadores, la mayor audiencia desde 2022.

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