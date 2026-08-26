Finaliza con éxito el Gran Prix de Pista y Campo 2026

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Con la participación de más de 300 atletas, concluyó con éxito la cuarta edición del Gran Prix Potosí 2026 de Pista y Campo, competencia que se desarrolló del 21 al 23 de agosto en el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo de San Luis Potosí.

En la prueba de 100 metros planos Libre varonil, la victoria correspondió al beliceño Gianni Jones, representante de Panthers Belize Track and Field, quien detuvo el cronómetro en 11.42 segundos. El segundo puesto fue para su compatriota Donovan Grinage, con 11.66 segundos, mientras que el potosino José Alberto Esparza, de Más Atletismo, terminó tercero con 12.96 segundos. En la rama femenil Libre, Natalia Ramos, de Dalia´s Team, se quedó con el primer lugar de los 100 metros al registrar 13.55 segundos, seguida por Pamela García, de Club Halcones, con 14.56.

La velocidad volvió a tomar protagonismo en los 200 metros planos. En la categoría Libre femenil, Natalia Ramos volvió a subir a lo más alto del podio con un registro de 28.12 segundos, mientras que Pamela García ocupó la segunda posición con 30.70. En la rama varonil Libre, José Alberto Esparza, de Más Atletismo, consiguió el triunfo con tiempo de 25.76 segundos.

El programa también dejó resultados importantes en las categorías juveniles. En Sub-18, Antonio Jasso, de Dalia´s Team, se impuso en los 400 metros con 54.98 segundos, mientras que en Sub-20 Carlos Baruc González, de Carnitas Muñoz, ganó con 53.06 segundos.

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El medio fondo también tuvo actuaciones destacadas. En los 1500 metros planos Libre femenil, Joanna Montserrat Delgado, de Mayitos, volvió a colocarse en la cima, ahora con un registro de 5:30.61. En la rama varonil Libre de los 1500 metros, el ganador fue Osmar Anelka Ramírez, de Black Lions, con tiempo de 4:47.17.

Las pruebas de mayor resistencia dentro del programa también dejaron triunfos para los corredores locales y visitantes. En los 3000 metros planos Libre femenil, Joanna Montserrat Delgado completó un destacado doble triunfo al imponerse con 12:35.26.

Al finalizar las competencias se dio a conocer el medallero general por equipos, con Más Atletismo ocupando la primera posición gracias a sus 19 medallas de oro, ocho de plata y seis de bronce. El segundo lugar correspondió a Club Halcones, que acumuló 18 oros, 17 platas y 16 bronces, mientras que Mayitos completó el podio con 18 medallas de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce.