Finaliza con éxito el Torneo de Squash
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El Club Deportivo 2000 fue escenario el pasado fin de semana del Gran Torneo Nacional Tradicional de Squash FENAPO 2026, competencia que reunió a exponentes de distintas categorías y que dejó una intensa jornada de actividad deportiva.
En la Segunda Fuerza, el campeonato correspondió al potosino Carlos Garza, quien derrotó en la final a su paisano Roberto Cardona por parciales de 11-9 y 11-8. El tercer puesto fue para Raúl Martínez, de Guanajuato, quien venció a Jorge García por 11-8, 10-12 y 11-9.
Dentro de la Femenil Única, Georgina García, de San Luis Potosí, se quedó con el título tras superar a Zoe Otero Ávila por 7-11, 11-9 y 11-6. El tercer lugar fue para Mariana Loera, quien derrotó a América Hernández por 11-8 y 11-9.
En Sub-11 Varonil, el primer lugar fue para Rogelio Sánchez, quien se impuso a Oliver Hidalgo por 11-8 y 11-5. El tercer puesto correspondió a Erick Velázquez, tras superar a Mateo Jiménez. Por su parte, en Femenil Novatos, Lorena Rico se proclamó campeona al vencer a Karen Álvarez por 11-8 y 11-9, mientras que Ángeles Silva obtuvo la tercera posición.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La categoría de Cuarta Fuerza tuvo como campeón a Saúl Galicia, quien derrotó a Nicolás Marceleño por 11-8 y 11-9. El tercer lugar fue para Emigdio Escobar, representante de Querétaro, quien venció a Charbel Hernández por 11-9 y 11-8. En Sub-11 Femenil, Ximena Vega conquistó el campeonato después de derrotar a Bárbara Reynoso por 11-7 y 11-8. El tercer lugar fue para Amelia de la Paz.
Mientras tanto, en Principiantes Femenil, el primer lugar fue para Paula Cerda, seguida por Vania Pérez en la segunda posición y Yamileth Velázquez en el tercer puesto, todas representantes de San Luis Potosí.
La modalidad de Dobles también ofreció una intensa competencia. La pareja integrada por Jorge García y Antonio Viñas se quedó con el primer lugar; Luis Palacios y Alejandro Contreras ocuparon la segunda posición, mientras que Dante Emanuel Ortiz y Raúl Ortiz completaron el podio.
no te pierdas estas noticias
Bombazo del Leganés: ficha a Álvaro Morata
EFE
El capitán de España en la Eurocopa de 2024 regresa al futbol español cedido por el Como, con opción de compra al finalizar la temporada.
Guardado se integra al cuerpo técnico de Rafa Márquez
AP
El debut del equipo con el nuevo cuerpo técnico será el 26 de septiembre contra Colombia.
Al Nassr mantiene liderato con gol de Cristiano Ronaldo
EFE
Remontó ante Al Taawon con un gol también de Samu Costa