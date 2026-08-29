Finaliza con éxito el Torneo de Squash

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El Club Deportivo 2000 fue escenario el pasado fin de semana del Gran Torneo Nacional Tradicional de Squash FENAPO 2026, competencia que reunió a exponentes de distintas categorías y que dejó una intensa jornada de actividad deportiva.

En la Segunda Fuerza, el campeonato correspondió al potosino Carlos Garza, quien derrotó en la final a su paisano Roberto Cardona por parciales de 11-9 y 11-8. El tercer puesto fue para Raúl Martínez, de Guanajuato, quien venció a Jorge García por 11-8, 10-12 y 11-9.

Dentro de la Femenil Única, Georgina García, de San Luis Potosí, se quedó con el título tras superar a Zoe Otero Ávila por 7-11, 11-9 y 11-6. El tercer lugar fue para Mariana Loera, quien derrotó a América Hernández por 11-8 y 11-9.

En Sub-11 Varonil, el primer lugar fue para Rogelio Sánchez, quien se impuso a Oliver Hidalgo por 11-8 y 11-5. El tercer puesto correspondió a Erick Velázquez, tras superar a Mateo Jiménez. Por su parte, en Femenil Novatos, Lorena Rico se proclamó campeona al vencer a Karen Álvarez por 11-8 y 11-9, mientras que Ángeles Silva obtuvo la tercera posición.

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La categoría de Cuarta Fuerza tuvo como campeón a Saúl Galicia, quien derrotó a Nicolás Marceleño por 11-8 y 11-9. El tercer lugar fue para Emigdio Escobar, representante de Querétaro, quien venció a Charbel Hernández por 11-9 y 11-8. En Sub-11 Femenil, Ximena Vega conquistó el campeonato después de derrotar a Bárbara Reynoso por 11-7 y 11-8. El tercer lugar fue para Amelia de la Paz.

Mientras tanto, en Principiantes Femenil, el primer lugar fue para Paula Cerda, seguida por Vania Pérez en la segunda posición y Yamileth Velázquez en el tercer puesto, todas representantes de San Luis Potosí.

La modalidad de Dobles también ofreció una intensa competencia. La pareja integrada por Jorge García y Antonio Viñas se quedó con el primer lugar; Luis Palacios y Alejandro Contreras ocuparon la segunda posición, mientras que Dante Emanuel Ortiz y Raúl Ortiz completaron el podio.