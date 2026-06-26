Francia y Noruega por liderato del Grupo I

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Foxborough.- La Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland jugarán este viernes en uno de los duelos más atractivos de la primera fase del Mundial, un choque que decidirá al líder del Grupo I y en el que sus dos grandes estrellas intentarán dar caza a Lionel Messi en la pelea de goleadores.

Noruega y Francia se medirán en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston (Estados Unidos), a partir de las 15.00 hora local, la misma hora en la que jugarán Senegal e Irak en Toronto (Canadá) para cerrar el Grupo I. Francia y Noruega suman seis puntos tras cosechar sendas victorias en sus dos primeros partidos, pero ´Les Bleus´ lideran el grupo por diferencia de goles, por lo que Haaland y compañía están obligados a vencer si quieren asaltar la primera plaza.

El primero del grupo se medirá en dieciseisavos a un tercero que podría ser Suecia, Japón o Paraguay, pero quedará en el mismo lado del cuadro que Alemania -con un posible cruce en octavos de final- o, previsiblemente, España.

El que quede segundo se enfrentará al también segundo del Grupo E, con Costa de Marfil como rival más probable. A partir de ahí, si continúa avanzando en el torneo, podría encontrarse con Brasil o Argentina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí