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Francisco Lindor impulsa victoria de Mets 12-2 sobre Yankees

El novato Zac Thornton tuvo un debut destacado en la Subway Series ante los Yankees.

Por AP

Septiembre 12, 2026 06:25 p.m.
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Francisco Lindor impulsa victoria de Mets 12-2 sobre Yankees
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      NUEVA YORK (AP) — El puertorriqueño Francisco Lindor conectó un jonrón para abrir el juego y añadió un grand slam en la octava entrada, y los Mets de Nueva York sacaron temprano del partido a Gerrit Cole antes de vapulear el sábado por 12-2 a los Yankees, sus rivales de ciudad.

      Francisco Lindor y su impacto en la victoria de los Mets

      El venezolano Luis Torrens sumó un jonrón de dos carreras en la segunda entrada y un doble impulsor en una octava de cinco carreras en el Estadio de los Yankees. El novato Carson Benge pegó un cuadrangular solitario y un sencillo remolcador en la quinta que sacó del juego a Cole (8-9), a quien le anotaron cinco carreras y le conectaron nueve hits en 4 1/3 episodios.

      El dominicano Juan Soto conectó un jonrón en la séptima y los Mets totalizaron con 13 hits y ganaron por 22da vez en 35 juegos desde la fecha límite de canjes del 3 de agosto. Jared Young también se voló la barda por los Mets, que conectaron seis jonrones contra los Yankees por primera vez.

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      Debut destacado de Zac Thornton en la Subway Series

      El novato de los Mets Zac Thornton (4-5) permitió dos carreras y cinco hits en siete entradas en un impresionante debut en la Subway Series. Cerró su labor al provocar un rodado para doble matanza de Anthony Volpe.

      Cody Bellinger conectó un jonrón y pegó un sencillo impulsor ante Thornton, mientras la racha de cuatro victorias seguidas de los Yankees llegó a su fin.

      Los Yankees (85-63) perdieron por octava vez en sus últimos 25 juegos.

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