Fuerzas de seguridad activan grupos de reacción en Mazatlán

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Grupos de reacción integradas por elementos de las fuerzas municipales, estatales y federales, entraron en acción en el municipio de Mazatlán para combatir el robo de vehículos, los delitos de alto impacto y atender con rapidez los eventos delictivos que se cometan en el medio urbano y rural.

En estas acciones participan personal de la policía y tránsito municipal, elementos de los Grupos de Operaciones Especiales del Estado, la Guardia Nacional y el ejército, en cuyos patrullajes les permitirá detectar la circulación de vehículos con reporte de robo y atender con celeridad los reportes ciudadanos sobre posibles delitos.

Las autoridades que participan en estos grupos de reacción realizarán recorridos por diferentes sectores de la ciudad de Mazatlán y el medio rural para detectar posibles conductas que pongan en riesgo a la población.

El nuevo secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, dio a conocer que estas unidades de reacción trabajan en forma conjunta para combatir el robo de vehículos y recuperar unidades motrices e inhibir la comisión de delitos, sobre todo los de alto impacto.

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Señaló que este conjunto de fuerzas de seguridad municipal, estatal y federal permitirá tener una mayor presencia en los diversos sectores del puerto y comunidades rurales cercanas, para que haya una rápida respuesta a los reportes que se tengan.

Hallan 5 cuerpos envueltos en plástico en Culiacán

Una nueva ola de violencia azota a Sinaloa con cinco nuevos asesinatos, entre las víctimas se encuentran dos mujeres, asimismo, vecinos de un edificio tuvieron que ser evacuados por disparos contra su fachada y el incendio de tres vehículos estacionados, sin que este último hecho se registraran personas lesionadas.

Los cuerpos policiacos y de auxilio tuvieron que intervenir al ser reportado que un edificio de departamentos de la colonia Seis de Enero, en Culiacán, había sido atacado a balazos y tres vehículos fueron incendiados, por lo que se tuvo que desalojar el inmueble hasta que se controló el fuego.

LEA TAMBIÉN Asesinan a dos hombres en hotel de Mazatlán El ataque ocurrió en la colonia Palos Prietos; las autoridades y el ejército respondieron sin lograr detener a los agresores.

El hecho tuvo lugar la madrugada de este sábado por la calle Concepción Ocaraza, por lo que el cuerpo de bomberos tuvo que intervenir para apagar el fuego de las unidades Toyota Hilux, un Jetta y otro Honda y evitar que el incendio se propagara a los departamentos.

Cerca de esta zona, en la colonia colindante de Tierra Blanca, fue encontrado el cuerpo de una persona asesinada con la cabeza cubierta con plástico, las autoridades no lograron identificar a esta víctima.

En calles de la colonia Lázaro Cárdenas fue descubierto el cuerpo de una persona de sexo masculino envuelto en plástico transparente, el cual presentaba impactos de bala. La víctima fue abandonada frente a una vivienda que en el pasado fue vandalizada y fue identificada como José Luis "N".

A un costado de la carretera México-Nogales, en la jurisdicción del municipio de Escuinapa, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo femenino, el cual presentaba impactos de bala y no portaba ninguna identificación.

En un predio enmontado, ubicado en el fraccionamiento Pradera Dorada Tres en Mazatlán, fueron encontrados los cuerpos de un hombre y una mujer, los cuales presentaban golpes e impactos de bala.

Las autoridades judiciales que acudieron a dar fe del hecho no encontraron documentos de las víctimas, por lo que sus cuerpos fueron enviados al Servicio Médico Forense para poder determinar su identidad.