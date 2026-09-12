Donald Trump pide estatua colosal de George Washington en Smithsonian

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El presidente Donald Trump quiere que la Smithsonian Institution instale una estatua colosal de George Washington fuera del Museo Nacional de Historia Estadounidense y que organice una exposición especial en honor al primer presidente del país.

Propuesta de Trump para honrar a George Washington

La noche del viernes, Trump pidió en publicaciones en redes sociales una exposición que comience ahora y se mantenga hasta el 22 de febrero de 2032, el 300mo aniversario del nacimiento de Washington. Para el Día de la Constitución, el 17 de septiembre, Trump solicitó que la institución instale en el Salón de las Banderas del museo la estatua de Washington de 3,3 metros (11 pies) que se exhibió en la reciente carrera Freedom 250 de IndyCar.

También quiere que una estatua de Washington de más de 9 metros (30 pies) reemplace la escultura actual, "Infinity", del artista neoyorquino Jose de Rivera, encargada por el gobierno federal e instalada en 1967.

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"Es, con diferencia, el mayor héroe de Estados Unidos. Sin él, nuestro país y nuestras libertades no existirían", publicó Trump en Truth Social mientras volaba a su campo de golf en Irlanda.

Críticas y propuestas de Trump sobre la narrativa histórica

Se quejó de que el museo actualmente no menciona el legendario cruce del río Delaware por parte de Washington durante la Guerra de Independencia.

En lugar de un Centro de Historia Restaurativa —una iniciativa del museo, recientemente concluida, para destacar historias que han quedado excluidas del relato histórico nacional—, Trump sostuvo que el museo debería tener un "Centro de Héroes Estadounidenses".

No se sabe si Trump tiene la facultad de ordenar al museo que haga el cambio. El Smithsonian opera fuera del poder ejecutivo y su dirección está supervisada por una Junta de Regentes de la que forman parte el vicepresidente JD Vance, el presidente del Tribunal Supremo John Roberts, un grupo bipartidista de legisladores y un grupo de ciudadanos.

Trump reveló en marzo su intención de forzar cambios en el Smithsonian mediante una orden ejecutiva que apuntaba a la financiación de programas que promovían "narrativas divisivas" y una "ideología inapropiada".

La Casa Blanca publicó este año un amplio informe en el que se quejaba repetidamente de que la institución no había hecho lo suficiente para destacar a Washington y a otros fundadores.

En julio, ordenó a su administración que instalara carteles frente al museo de historia de Estados Unidos para decirles a los visitantes que algunas de las exhibiciones son inexactas, como parte de sus iniciativas para reformar la manera en que se cuenta la historia de Estados Unidos.

Su principal dirigente, Lonnie Bunch, anunció esta semana que dejará el cargo a finales de año.

Las estatuas también han sido un tema constante en los numerosos esfuerzos de Trump por rehacer Washington. Quiere construir un parque a lo largo del río Potomac para exhibir estatuas de 250 estadounidenses prominentes, y también ha instalado una estatua de Washington en el patio remodelado del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.