Aparatosa volcadura cerca de camino a la presa San José

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Con varios golpes resultó un conductor de un vehículo Nissan March al salirse de la cinta asfáltica y terminar volcado en el Libramiento Poniente y la entrada a la presa San José.

El reporte fue cerca de las las 14:30 de este sábado, cuando el conductor circulaba en el libramiento y con dirección a Sierra Leona, pero al pasar la entrada a la presa, pierde el control hacia su izquierda para salirse del camino y terminar con las llantas hacia arriba.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil División Caminos, quienes tomaron conocimiento del suceso, de donde el hombre sólo resultó con golpes.

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