logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aparatosa volcadura cerca de camino a la presa San José

No se reportan heridos de gravedad luego del siniestro

Por Redacción

Septiembre 12, 2026 04:43 p.m.
A
Aparatosa volcadura cerca de camino a la presa San José
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con varios golpes resultó un conductor de un vehículo Nissan March al salirse de la cinta asfáltica y terminar volcado en el Libramiento Poniente y la entrada a la presa San José.

      El reporte fue cerca de las las 14:30 de este sábado, cuando el conductor circulaba en el libramiento y con dirección a Sierra Leona, pero al pasar la entrada a la presa, pierde el control hacia su izquierda para salirse del camino y terminar con las llantas hacia arriba.

      Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil División Caminos, quienes tomaron conocimiento del suceso, de donde el hombre sólo resultó con golpes.

      LEA TAMBIÉN

      Dos heridos deja la volcadura de un carro

      El automóvil salió del camino y cayó en un desnivel a la altura de la comunidad El Tecolote, en Mexquitic

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Aparatosa volcadura cerca de camino a la presa San José
      Aparatosa volcadura cerca de camino a la presa San José

      Aparatosa volcadura cerca de camino a la presa San José

      SLP

      Redacción

      No se reportan heridos de gravedad luego del siniestro

      Policía de la Capital desactiva baile sonidero en Tlaxcala
      Policía de la Capital desactiva baile sonidero en Tlaxcala

      Policía de la Capital desactiva baile sonidero en Tlaxcala

      SLP

      Redacción

      Organizadores reconocieron no contar con autorización y accedieron a suspender el baile para evitar riesgos.

      Empleado de agencia de autos habría hurtado 513 mil pesos
      Empleado de agencia de autos habría hurtado 513 mil pesos

      Empleado de agencia de autos habría hurtado 513 mil pesos

      SLP

      Redacción

      El detenido presuntamente sustrajo el dinero tras desactivar alarmas en oficinas de avenida Universidad

      A proceso, presunto feminicida de Tatiana; enfrentará dos cargos
      A proceso, presunto feminicida de Tatiana; enfrentará dos cargos

      A proceso, presunto feminicida de Tatiana; enfrentará dos cargos

      SLP

      Redacción

      Juan "N" quedó en prisión preventiva de al menos 6 meses para el cierre de la investigación complementaria