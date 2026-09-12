Aparatosa volcadura cerca de camino a la presa San José
No se reportan heridos de gravedad luego del siniestro
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Con varios golpes resultó un conductor de un vehículo Nissan March al salirse de la cinta asfáltica y terminar volcado en el Libramiento Poniente y la entrada a la presa San José.
El reporte fue cerca de las las 14:30 de este sábado, cuando el conductor circulaba en el libramiento y con dirección a Sierra Leona, pero al pasar la entrada a la presa, pierde el control hacia su izquierda para salirse del camino y terminar con las llantas hacia arriba.
Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil División Caminos, quienes tomaron conocimiento del suceso, de donde el hombre sólo resultó con golpes.
Dos heridos deja la volcadura de un carro
El automóvil salió del camino y cayó en un desnivel a la altura de la comunidad El Tecolote, en Mexquitic
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