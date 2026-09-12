Santi Giménez redondea goleada del Porto

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El Porto se impuso este sábado al Casa Pia por 1-4 en la sexta jornada de la Liga de Portugal, marcado por el reencuentro con el gol del mexicano Santi Giménez que contribuyó a la goleada de su equipo.

El Porto empezó con el Casa Pia acorralado en su área, pero, salvo un disparo al poste del gallego Gabri Veiga, apenas amenazó a su rival. Fue el equipo local el que anotó primero, gracias a un penalti en el minuto 43 convertido por Henrique Araújo.

El campeón portugués reaccionó bien y en el tiempo añadido de la primera parte empató por medio de André Silva. Tras un tiro de esquina, el dominicano Pablo Rosario controló el balón en el área pequeña y se lo cedió al exdelantero del Sevilla y la Real Sociedad, quien lo desvió al fondo de la red.

Otro córner volvió a marcar la diferencia a la hora de juego. Lo ejecutó Veiga y lo culminó, de cabeza, el polaco Kiwior. Fue la segunda diana del Porto.

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El resultado se volvió más cómodo para los dragones seis minutos después, gracias al español Borja Sainz. El vasco aprovechó un error en el despeje defensivo del Casa Pia y, de primeras y con el balón en el aire, estableció el 1-3.

El 1-4 definitivo lo marcó Santi Giménez con un penalti en el minuto 91.

El delantero internacional mexicano, que saltó al campo en el 62', marcó así su primer gol con la camiseta del Porto y el primero desde el 23 de septiembre del año pasado, cuando anotó en una victoria del Milan en la Copa de Italia contra el Lecce (3-0).

Mientras, el Porto registra su sexto triunfo en seis jornadas, y la próxima semana recibirá en Liga a su máximo rival, el Benfica, en el gran clásico del fútbol portugués.