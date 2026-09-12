Semar y Aduana de Manzanillo aseguran 54 mil kilos de dextrosa anhidra

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- Autoridades federales interceptaron en la Aduana de Manzanillo, Colima, un cargamento de más de 54 mil kilogramos de dextrosa anhidra, una sustancia química que puede ser usada de forma indebida como agente diluyente o de corte en drogas, proveniente de Qingdao, China.

Acciones de la autoridad

En el marco de las acciones de vigilancia y control aduanero, personal de la Secretaría de Marina (Semar), en conjunto con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), identificó una operación de importación en la que se declaró dextrose anhydrous, en dicha aduana del océano Pacífico.

Detalles confirmados

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Esta sustancia se identificó derivado de análisis de control y de la retroalimentación documental proporcionada por la Aduana de Manzanillo, indicó la dependencia a cargo de Raymundo Pedro Morales Ángeles en un comunicado.

Ante esto, se actualizó la causal de inmovilización de 54 mil 432 kilos de dextrosa anhidra USP a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la Semar, dicha sustancia química puede ser utilizada indebidamente como agente diluyente o de corte en drogas, así como en la elaboración clandestina o adulteración de productos farmacéuticos.