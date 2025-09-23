Frenética carrera hacia los playoffs

NUEVA YORK.- Los Tigres de Detroit y los Mets de Nueva York entran a la última semana de la temporada regular remando a toda fuerza para evitar humillantes desplomes.

Inmersos en una racha de seis derrotas, los Tigres están a las puertas de malograr una ventaja de 15 juegos y medio frente a los Guardianes de Cleveland, sus rivales en la División Central de la Liga Americana.

Con una nómina de 340 millones de dólares, los Mets dejaron de ser dueños de su propio destino por el tercer y último boleto de comodín en la Liga Nacional. Perder una serie contra los colistas Nacionales de Washington el fin de semana provocó que Nueva York saliera de los puestos de postemporada por primera vez desde el 5 de abril, dejando a los Rojos de Cincinnati al mando del timón.

Cleveland y Cincinnati se han encendido en el momento justo.

Los Guardianes tienen al alcance la oportunidad de completar la mayor remontada en la historia por un título divisional. Abrieron la última semana a un juego de Detroit tras haber estado 15 juegos y medio detrás.

A partir del 11 de septiembre, Detroit (85-71) se ha sumido en una espiral negativa, con nueve derrotas en 10 partidos. Cleveland (84-72) encadenó 10 victorias al hilo, una racha que se rompió el domingo. Los Guardianes lograron reducir una brecha de nueve juegos y medio a un uno en cuestión de 10 días.

Ningún equipo ha ganado una división después de estar más de 14 juegos atrás.

“No puedo estar más orgulloso de este grupo”, dijo Stephen Vogt, el mánager de unos Guardianes que la temporada pasada alcanzaron la Serie de Campeonato de su circuito. “Disputamos 24 juegos en 24 días y lograr lo que hemos logrados, el ponernos en posición de clasificarnos a la postemporada. No se puede pedir más”.

Los Rojos también se encontraban en una situación comprometida, distanciados seis juegos de la zona de playoffs el 6 de septiembre, persiguiendo también a San Francisco y Arizona. Pero los altibajos de los Mets —con foja de 7-12 en septiembre— les abrieron la puerta.

Después de una barrida de cuatro juegos sobre los Cachorros de Chicago el fin de semana, Cincinnati dio alcance a Nueva York, con los Diamondbacks un juego detrás. Los Rojos tienen el criterio de desempate a su favor sobre los Mets.

Nueva York amaneció el 12 de junio con la mejor marca de las Grandes Ligas, de 45-24. Pero su rotación de abridores se vio menguada por lesiones y el declive de rendimiento de varios pilares, teniendo que buscar auxilio en tres pitchers novatos. Juan Soto —el hombre que contrataron en el invierno por la cifra récord de 765 millones de dólares y 15 años— lidera las mayores en jonrones, impulsadas y slugging desde fines de agosto, pero el equipo ha seguido trastabillando.

“Nosotros somos los únicos responsables de estar metidos en este hueco”, reconoció Francisco Lindor, el el torpedero de los Mets que llegó a los 28 jonrones en la campaña pero también cometió un costoso error defensivo el domingo. “Ahora nos toca encontrar la manera de salir del mismo”.

El repunte de los Rojos responde a diversos factores. Lo que se destaca es poder contar con su estelar abridor Hunter Greene, quien se perdió más de dos meses por una distensión de la ingle derecha. Greene enfrentará a Paul Skenes, el as de los Piratas, el miércoles.

Su ofensiva también ha despertado (han sufrido 13 blanqueadas este año), con ocho jonrones en la serie contra los Cachorros. Elly De La Cruz la desapareció por primera vez para romper una racha de 43 juegos sin un jonrón.