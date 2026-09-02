Gabriel Jesus, jugador del Barsa hasta 2029
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BARCELONA.- Gabriel Jesus completó su fichaje al Barcelona el martes, el último día del mercado de transferencias, con un contrato de tres años.
El delantero brasileño de 29 años formó parte del plantel del Arsenal que ganó el título de la Liga Premier la temporada pasada, después de conquistar cuatro campeonatos de liga con el Manchester City.
Se incorpora al campeón español Barcelona tras la salida de Robert Lewandowski al final de la campaña anterior.
Jesus llegó al Arsenal en 2022 después de seis temporadas en City repletas de trofeos. Pese a atravesar un periodo marcado por lesiones en el Emirates Stadium, integró al equipo que puso fin a la espera de 22 años del club londinense para coronarse campeón de Inglaterra.
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Jesus es la incorporación más reciente en una intensa ventana de fichajes para el Barça, tras las adquisiciones de Anthony Gordon, Rodri, Joao Cancelo, Karim Adeyemi y Dominik Livakovic.
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