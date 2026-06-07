Gael Vázquez gana plata en gimnasia
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La delegación de San Luis Potosí continúa sumando resultados destacados dentro de la Olimpiada Nacional 2026 en Apizaco, luego de que el gimnasta Víctor Gael Vázquez Navarro obtuviera la medalla de plata en la prueba de barras paralelas.
El atleta potosino logró subir al podio tras una sobresaliente actuación en una de las pruebas más exigentes de la gimnasia artística, compartiendo los primeros lugares con representantes de otros estados que participan en la máxima justa deportiva juvenil del país.
Con una rutina que destacó por su precisión, ejecución técnica y grado de dificultad, Vázquez Navarro se ubicó entre los mejores competidores de la especialidad, consolidándose como uno de los exponentes más prometedores de la gimnasia potosina.
La presea de plata representa un importante resultado para la delegación de San Luis Potosí, que continúa teniendo presencia en el medallero nacional gracias al esfuerzo de sus atletas en las diferentes disciplinas que se desarrollan en la Olimpiada Nacional 2026.
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La competencia de gimnasia artística reúne a los mejores talentos juveniles del país, convirtiéndose en una plataforma fundamental para el desarrollo de futuros seleccionados nacionales.
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