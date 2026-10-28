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García Jr. buscará su sexta corona NASCAR

Por Romario Ventura

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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García Jr. buscará su sexta corona NASCAR
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      La temporada 2026 de NASCAR México Series llegará a su desenlace el próximo 8 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se disputará la Gran Final de The Chase y se definirá al campeón de la categoría. Entre los aspirantes al título se encuentra el piloto Rubén García Jr., del auto número 88 de Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, quien llega en la segunda posición de la clasificación con 2 mil 135 puntos, a solamente cuatro unidades del líder, Xavi Razo, por lo que mantiene posibilidades de conquistar su sexta corona.

      Las dos competencias celebradas en Yucatán representaron un desafío para García Jr. y su equipo, que no consiguieron los resultados esperados en la recta decisiva del campeonato. En la primera carrera, el piloto potosino finalizó en el cuarto puesto, mientras que en la segunda terminó tercero. Estos resultados le hicieron perder el liderato que había mantenido desde la primera fecha de la temporada y llegar a la última cita en el segundo lugar de la clasificación.

      Pese a los resultados obtenidos en Mérida, García Jr. mantiene la confianza de cara a la definición del campeonato. El piloto y su equipo trabajarán desde las primeras prácticas para ajustar la puesta a punto del automóvil y aprovechar cada oportunidad en el circuito capitalino, en constante comunicación con su ingeniero Ramiro Fidalgo, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a la carrera que definirá al monarca de 2026.

      La clasificación rumbo al título tiene a Xavi Razo en el primer lugar con 2 mil 139 puntos, seguido por Rubén García Jr. con 2 mil 135 y Rubén Rovelo con 2 mil 127. Detrás se ubican Max Gutiérrez, con 2 mil 111; Alex de Alba, con 2 mil 106; Rodrigo Rejón, con 2 mil 100; Eloy Falcón, con 2 mil 99; Julio Rejón, con 2 mil 96; Irwin Vences, con 2 mil 95, y José Luis Ramírez, con 2 mil 86 unidades. Con apenas cuatro puntos de diferencia respecto al líder, García Jr. llegará a la Ciudad de México con la oportunidad de pelear por otro campeonato en NASCAR México Series.

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