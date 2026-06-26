García Jr. listo para NASCAR México

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La espera terminó y este fin de semana se pondrá en marcha la sexta fecha de la temporada 2026 de NASCAR México Series en el Autódromo de Querétaro, donde el líder del campeonato, Rubén García Jr., buscará mantener su protagonismo al volante del auto número 88 de Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis.

La competencia en el Óvalo EcoCentro representa uno de los compromisos más exigentes del calendario para el multicampeón de la categoría, quien llega respaldado por una destacada temporada que lo mantiene en la cima de la clasificación general.

El trazado queretano, ubicado dentro de las instalaciones del Eco Centro Expositor de la Unión Ganadera, ha sido históricamente un escenario de contrastes para García Jr. y su equipo. A lo largo de los años han logrado actuaciones dominantes, pero también han enfrentado carreras complicadas que han puesto a prueba su capacidad de adaptación.

Por ello, las sesiones de práctica serán fundamentales para encontrar la mejor puesta a punto del auto y recopilar información clave de cara a la calificación y la carrera principal.

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"Ahora en Querétaro, es una pista en la cual nunca sé qué esperar, ya que hemos tenido coches sumamente dominantes ahí y a la vez coches sumamente complicados. Creo que con la buena racha que llevamos este año, podemos inclinarnos más hacia tener un coche rápido en Querétaro", comentó Rubén García Jr.

El piloto del auto número 88 llega motivado por los resultados obtenidos en las fechas anteriores y consciente de la importancia de sumar puntos para ampliar su ventaja en el campeonato antes del inicio del Chase, la fase decisiva de la temporada. La actividad para el equipo Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis comenzará este viernes 26 de junio con dos sesiones de prácticas. La primera está programada de 14:30 a 15:30 horas, mientras que la segunda se realizará de 16:30 a 17:30 horas.

Para el sábado 27 de junio se celebrará la sesión de calificación individual a tres vueltas, programada de 11:00 a 12:20 horas. Los diez pilotos más rápidos avanzarán a una ronda final para disputar la pole position.

La carrera principal arrancará ese mismo sábado a las 15:40 horas y estará pactada a 140 vueltas, con un stage en el giro 65 y un tiempo máximo de competencia de 100 minutos.