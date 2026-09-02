García Jr., por inicio positivo

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El camino rumbo al campeonato de NASCAR México 2026 comienza este fin de semana en el Autódromo Monterrey, escenario de la primera ronda de "The Chase", donde los 10 pilotos clasificados iniciarán la disputa por el título.

Entre ellos se encuentra el cinco veces campeón Rubén García Jr., piloto del auto #88 de Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, quien llega como líder de la temporada regular y buscará aprovechar su posición de privilegio para comenzar a construir el camino hacia su sexta corona.

Aunque todos los pilotos de la categoría continuarán compitiendo por la victoria en Monterrey, únicamente los 10 integrantes de "The Chase" estarán peleando por el campeonato bajo el sistema de puntuación establecido para esta etapa.

Para García Jr., el objetivo será mantener la fórmula que le permitió dominar la temporada regular y sumar puntos importantes desde la primera de las cuatro carreras que conforman la fase definitiva.

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"Estamos totalmente convencidos que, para Monterrey, así como el resto de la temporada debemos seguir trabajando de la misma manera, pues ha sido lo que nos llevó hasta ese cómodo liderato y a un par de victorias", señaló el piloto potosino.

García Jr. destacó además el atractivo de disputar esta primera carrera del Chase en horario nocturno, una modalidad diferente a la de años anteriores. "Será divertido comenzar así el camino hacia la sexta corona", afirmó.

La actividad para el equipo #88 comenzará el viernes 4 de septiembre, con dos sesiones de prácticas: la primera de 17:00 a 18:00 horas y la segunda de 20:10 a 20:30 horas.

El sábado 5 se realizará la calificación individual a las 16:30 horas. Los 10 mejores tiempos avanzarán a una segunda ronda clasificatoria, cinco minutos después, para definir la posición de privilegio. Finalmente, a las 20:30 horas, se disputará la carrera "Monterrey 120", competencia de 120 vueltas que tendrá una etapa puntuable en el giro 50 y un tiempo límite de 100 minutos.