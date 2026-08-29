García Jr. y Gutiérrez listos para The Chase

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La temporada regular de NASCAR México Series 2026 llegó a su final y el campeonato entra en su etapa definitiva con la disputa del The Chase, donde Rubén García Jr. y Max Gutiérrez, pilotos de Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, buscarán conquistar el campeonato a bordo de los autos #88 y #23.

El primer capítulo de la postemporada se disputará los próximos 4 y 5 de septiembre en el Autódromo Monterrey, sobre el tradicional trazado conocido como "El Frijol", escenario donde comenzará la lucha entre los diez pilotos clasificados.

La escudería potosina llega con argumentos importantes después de un sólido cierre de temporada regular en Puebla. Rubén García Jr. y Max Gutiérrez fueron protagonistas desde las prácticas y posteriormente consiguieron posiciones dentro del Top 5 en la calificación, manteniéndose durante la carrera en la pelea por los primeros lugares y por los puntos del stage.

El resultado permitió que ambos aseguraran su boleto al Chase, con Rubén García Jr. como líder de la clasificación y Max Gutiérrez ubicado en la quinta posición.

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Para esta temporada, NASCAR México retomó el formato The Chase, aunque con una modificación importante respecto a años anteriores: la fase definitiva estará conformada por cuatro carreras, pero ya no habrá eliminaciones.

Las fechas del Chase serán Monterrey, Aguascalientes, Yucatán y Ciudad de México, y el campeón será determinado por la cantidad de puntos acumulados durante esta etapa final.

Rubén García Jr. llega como el hombre a vencer después de una temporada regular marcada por la consistencia del auto #88. "Hemos tenido una temporada regular realmente buena, el auto 88 por mucho ha sido el más consistente y los números lo respaldan pues tomamos el liderato desde la fecha uno y lo mantuvimos hasta el final", señaló el piloto.

García Jr. destacó además el ritmo mostrado en Puebla y aseguró que, aunque el resultado final no reflejó completamente el desempeño del equipo, los puntos obtenidos le permitieron iniciar el Chase desde la primera posición.

Por su parte, el piloto del #23 reconoció que la competencia poblana comenzó con dificultades en la puesta a punto, pero el trabajo del equipo permitió recuperar competitividad hasta llegar a la punta. "Se logró el objetivo de clasificar al Chase dentro del Top cinco después de una campaña regular complicada donde se presentaron contactos y demás cosas", afirmó Gutiérrez.

La clasificación para el inicio del Chase quedó encabezada por Rubén García Jr., quien comenzará la lucha por el campeonato con 2,015 puntos. La tabla quedó de la siguiente manera: 2. Alex de Alba con 2,012. 3. Rodrigo Rejón 2,009. 4. Irwin Vences 2,006. 5. Max Gutiérrez 2,005. 6. Eloy Falcón 2,004. 7. Rubén Rovelo 2,003. 8. Xavi Razo 2,002. 9. Julio Rejón 2,001. 10. José Luis Ramírez con 2,000 unidades.