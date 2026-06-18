Ghana golpea al final a Panamá
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México.- El BMO Stadium de Toronto, Canadá fue sede del duelo mundialista entre Ghana y Panamá. El enfrentamiento que parecía culminar 0-0, cambió en el último momento con un gol de y Caleb Yirenkyi (90+4´), otorgándole el triunfo a Las Estrellas Negras 1-0. Desde el arranque, Panamá salió más activo, con la iniciativa y generando la primera jugada de peligro con un disparo que fue bien detenido por el guardameta rival.
Poco a poco, Ghana fue equilibrando el juego. Empezó a tener más la pelota y a bajar el ritmo de Panamá, aunque le costaba llegar con claridad al arco contrario. Ambos equipos tuvieron aproximaciones, pero sin precisión en el último pase. Al final, el primer tiempo terminó 0-0, en un partido parejo y con pocas ocasiones claras.
El segundo tiempo presentó más emociones. Ghana tuvo opciones claras dentro del área, pero falló en la definición, Panamá también respondió con algunos intentos. Con el paso de los minutos, el ritmo bajó y ninguno quiso arriesgar demasiado; sin embargo, en la parte final Ghana sorprendió y logró romper el empate, llevándose la victoria en su debut mundialista.
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