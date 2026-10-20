Ricardo Monreal prevé discusión del presupuesto 2027 en noviembre

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que la discusión y aprobación en el Pleno, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, se prevé entre el 9 y el 13 de noviembre, dado que la fecha límite es el 15 de noviembre.

Ricardo Monreal anuncia fechas para la discusión del presupuesto 2027

"La idea es que del 9 al 13 tengamos la discusión. Yo calculo tres días. Vamos a dar una discusión amplia, pero queremos concluirlo el día 13. Ya incluso lo hemos comentado en la Jucopo y hay esa posibilidad", afirmó el también coordinador del grupo parlamentario de Morena.

En conferencia de prensa, aclaró que no van a entrar, en este momento, a la discusión sobre el presupuesto hasta que apruebe la Cámara de Senadores la Ley de Ingresos 2027, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley Federal de Derechos.

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Comisión de Presupuesto en sesión permanente para análisis y diálogo

Señaló que lo anterior permitirá "que aquí se dé un análisis serio, porque como está no se ajustará a atender todas las necesidades que surgen".

Monreal Ávila reconoció que los trabajos de sobremesa ya iniciaron, y puntualizó que "muchos sectores están pidiendo aumentos".

"Todos los sectores están demandando aumentos a su presupuesto. Solo hay un presupuesto y no puedes inventar recursos. Es un presupuesto para toda la nación. Y ahí es lo que tenemos que ingeniarnos, ser creativos y atender en la medida de lo posible las necesidades más urgentes del país", expresó.

Explicó que las principales exigencias se centran en el campo, salud, seguridad, y universidades públicas.

Dijo que ya se cuenta con un proyecto enviado por la Presidenta de la República, "el cual tiene un margen muy pequeño para moverse".

"Casi todo está etiquetado, ni modo que le quite a sueldos, a salud, a educación, al campo, o a infraestructura. Es muy pequeño el margen que tenemos de discrecionalidad, un porcentaje muy mínimo de todo el presupuesto planteado por la Secretaría de Hacienda", afirmó.

De igual modo, resaltó que el tema de salud, educación y seguridad social son prioritarios, sobre todo los temas de cuidar el empleo, promover la inversión y combatir la pobreza son temas prioritarios del gobierno.

Mencionó que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se va a declarar en sesión permanente, estará escuchando a distintas personas y será quien determine; también habrá una discusión amplia con sectores, empresarios y la población.