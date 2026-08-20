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Rafa Márquez no contará con todos los jugadores en su debut

El nuevo director técnico solo podrá convocar dos por club en el partido ante Colombia

Por El Universal

Agosto 20, 2026 01:28 p.m.
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Rafa Márquez no contará con todos los jugadores en su debut
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      El debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Nacional no se dará con todos los jugadores que hubiera deseado.

      Partido de preparación y limitación de convocados

      El primer partido de la nueva era del Tricolor será el 26 de septiembre, en Baltimore, frente a Colombia. Pese a que será dentro de la primera Fecha de FIFA después del Mundial Norteamérica 2026, se empalma con la décima fecha del Apertura 2026, programada del 25 al 27 de ese mes.

      Es por eso que el nuevo director técnico nacional sólo podrá convocar, como máximo, a dos jugadores por equipo de la Liga MX.

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      "El acuerdo que tenemos en este momento, y así lo tiene claro Rafa Márquez, es que en esa fecha en especial, lo limitaremos a dos jugadores por club", afirma Ivar Sisniega, presidente de la FMF. "Él está de acuerdo. Y después convocará al resto de los jugadores".

      Por lo que ya tendrá plantel completo para los ensayos ante Perú (29 de septiembre), Estados Unidos (3 de octubre) y Chile (tres días después).

      El directivo considera que esta restricción no es un problema, porque "es un partido de preparación, donde él está iniciando su trabajo con los jugadores y consideramos que con esto es adecuado para ese juego".

      Avances en la conformación del cuerpo técnico

      ¿Cómo va la conformación de su cuerpo técnico?

      Sisniega compartió que está prácticamente acordado el cuerpo técnico que acompañará a Márquez en su aventura al frente del equipo nacional.

      "Van muy bien. Están en la fase final de negociaciones y una vez que estas finalicen, lo daremos a conocer", aseguró. "No queremos adelantarnos, porque queremos tener confirmado al cuerpo técnico".

      Se espera que el "Káiser de Michoacán" sea presentado oficialmente en no más de dos semanas.

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