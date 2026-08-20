Vucetich regresa a Tigres como técnico interino

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En medio de su reestructuración, el "Rey Midas" regresó a Tigres con un "saldito pendiente". Víctor Manuel Vucetich vivirá su tercera etapa en el banquillo de los felinos, ya que asumirá la dirección técnica del equipo de forma interina; además de que tomará el puesto de vicepresidente deportivo en sustitución de Gerardo Torrado.

Regreso de Víctor Manuel Vucetich a Tigres como técnico interino

"Víctor cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el futbol mexicano, además de conocer bien nuestra institución, misma que ha dirigido en dos etapas", informó Tigres a través de un comunicado.

El interinato de Víctor Manuel Vucetich, tras la crisis que atravesó la escuadra felina, se desarrollará mientras la directiva continúa en la búsqueda de un entrenador permanente, tras la salida de Guido Pizarro. No hay un límite de tiempo.

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"Es un interinato que se va a seguir evaluando. Dependerá de no tomar decisiones precipitadas, como lo hemos estado platicando. [...] La decisión que se tome, se tiene que tomar para bien. Y no tiene que ser una decisión que sea con el tiempo encima", aseveró el "Rey Midas" durante su presentación.

Detalles sobre la dirección técnica y estructura en Tigres

Cabe recordar que, antes del regreso del "Rey Midas", Hernán Elizondo dirigió provisionalmente al equipo durante la Leagues Cup y dos jornadas del Apertura 2026 de la Liga MX. De acuerdo a la directiva, Elizondo se reincorporará con la escuadra de la Sub-21. Mientras que, por su parte, Carlos Turribartes continuará como auxiliar técnico del primer equipo.

"Ahorita ya podemos atacar la problemática principal: que es la dirección técnica. Y que, en un momento dado, mejor podemos resolver ese problema. Posteriormente, llegamos viendo cuál es la prioridad, cuál es el momento... Porque, en ocasiones, pretendemos a alguien y el momento no es oportuno. [...] Son muchos factores que intervienen para elegir correctamente", enfatizó Vucetich.

La decisión dividió opiniones porque, con los Rayados de Monterrey, Víctor Manuel Vucetich conquistó dos veces la Liga MX y tres veces la Copa de Campeones de CONCACAF. Con Tigres, el título de campeón en la Copa México 1995-1996.

Por lo pronto, la tercera etapa del "Rey Midas" iniciará en "El Volcán", donde Tigres recibirá al Atlante, dirigido por Miguel "El Piojo" Herrera, para disputar la Jornada 5 del Apertura 2026.