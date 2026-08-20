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Ascenso y descenso seguirán fuera de la Liga MX

La Federación Mexicana de Futbol busca fortalecer la Liga de Expansión antes de reactivar el ascenso deportivo

Por El Universal

Agosto 20, 2026 02:22 p.m.
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Ascenso y descenso seguirán fuera de la Liga MX
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      La Federación Mexicana de Futbol ha presentado un nuevo modelo deportivo, en el que –por ahora- no existen el ascenso y el descenso en la cancha, pero eso no significa que hayan sido erradicados.

      Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, explicó que los clubes que integran la Liga de Expansión no cuentan con la solvencia económica para subir de categoría y afrontar el reto que significa pertenecer al máximo circuito, por lo que esa división ahora será la punta de una estructura que promoverá la generación de talentos.

      "En el tema del ascenso y descenso, hubo un diagnóstico que se hizo, con estos nuevos modelos de gobernanza. En estos seis años, se hizo una brecha institucional bastante alta que ahorita no permite la viabilidad para poner en el modelo que todo el mundo conoce, el de las Ligas más importantes", compartió el directivo. "No estamos preparados para eso, vamos a trabajar para estarlo, con este nuevo modelo de gobernanza e inyección de recursos para el futuro".

      Es por eso que el ascenso deportivo está descartado a corto plazo. La única forma de llegar a la Liga MX es como recientemente lo hizo el Atlante: La compra de una franquicia y, sobre todo, demostrar que se tiene la solvencia económica e infraestructura necesarias para afrontar el reto.

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      Así es que, a partir de la temporada 2026-27, la Liga de Expansión será conformada por las franquicias que ahora tiene y las filiales de los clubes de la Liga MX que así lo deseen, tal como hoy existen el Tapatío (Guadalajara) y el Cruz Azul Hidalgo.

      El plan a futuro es que los 18 conjuntos que integran la Primera División tengan un equipo en ese circuito.

      ¿Por qué influyen los derechos de transmisión?

      La Liga MX tiene como principal objetivo a mediano plazo centralizar los derechos de transmisión en la Liga MX, lo que podría generar mayores recursos económicos para todos los clubes.

      Esta derrama alcanzaría a los conjuntos de la Liga de Expansión, lo que podría darles una mayor solvencia económica para pensar en regresar el ascenso deportivo.

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