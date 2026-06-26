Gil Mora continúa haciendo historia

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México.- El juvenil mexicano Gilberto Mora rastreó opciones y filtró un pase a Jorge Sánchez, quien chocó con el arquero checo antes de que Julián Quiñones empujara a la red el balón suelto para poner el 2-0.

Fue el tipo de chispa que el técnico de México, Javier Aguirre, buscaba en un ataque que distó de ser incisivo, aun cuando el Tri ganó sus dos primeros partidos del Mundial y asegurar de antemano el boleto a los dieciseisavos de final. Mora, de 17 años, le dio claridad al ataque mexicano durante el último partido de la fase de grupos, sellado con una victoria 3-0. Se asoció con los delanteros con una dinamismo que Brian Gutiérrez adoleció en los dos encuentros anteriores.

"Morita" se convirtió en el jugador mexicano más joven en ser titular en un partido de un Mundial. Superó la marca que se mantenía desde el torneo inaugural de 1930, de Manuel "Chaquetas" Rosas, quien tenía 18 años y 88 días. "Para mí es como un sueño hecho realidad es para lo que trabaje siempre. Estoy feliz porque queríamos las tres victorias y ahora a pensar en lo que sigue", manifestó Mora tras la victoria en el Estadio Azteca.

"No me he dado cuenta de lo que estoy logrando, pero estoy contento y feliz", agregó. "Hay que seguir trabajando como lo hemos hecho y poner un poco más porque vienen buenos rivales y queremos seguir avanzando".

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AUMENTAN LAS EXPECTATIVAS

México nunca antes había esculpido una fase de grupos con tres triunfos, y las expectativas en el país han crecido con cada partido, lo que ha llevado a muchos aficionados a soñar con avanzar más allá de los cuartos de final, el techo histórico que alcanzó el Tri como anfitrión en 1970 y 1986.

El impacto repentino de Mora es aún más impresionante si se consideran sus pocos minutos: tuvo una breve aparición como suplente ante Sudáfrica y no jugó en absoluto contra Corea del Sur. Ahora, el mediapunta tiene al mundo del fútbol hablando.

"Decíamos que queríamos verlo más y la verdad que demostró ser un crack", resaltó Alberto García Aspe, exjugador de la selección mexicana y analista de Fox Sports. "El pase del segundo gol fue impresionante".

México terminó el Grupo A con el ideal de nueve puntos. Aunque su rival en la siguiente ronda no está definido —se prevé que sea un tercero de otro grupo—, la actuación de Mora le ha dado a Aguirre un dolor de cabeza que no molesta con miras a la fase de eliminación directa.

NUEVA GENERACIÓN

Mora ya posee varios récords. En agosto de 2024, fue el más joven en ser titular y anotar en la primera división mexicana, con 15 años. En enero de 2025, fue el más joven en debutar con México, con 16. Mora es el más joven de una nueva generación de jugadores que compiten en su primer Mundial. Junto a él están el mediocampista Obed Vargas, de 20 años, y el lateral Mateo Chávez, de 22 años, quien anotó el gol de la apertura ante los checos.

"Más allá de su edad tengo a varios jóvenes que están preparadísimos, son una generación de mexicanos jóvenes que no les asusta nada", expresó Aguirre. "La nueva generación es el futuro y hay una buena base para lo que sigue".