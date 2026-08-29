Gilberto Mora marca doblete ante Pumas

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Gilberto Mora se convirtió en la gran figura del partido tras guiar a los Xolos de Tijuana a una victoria por 2-0 sobre los Pumas de la UNAM en la jornada 6 del torneo Apertura 2026. En un Estadio Caliente que vibró con la intensidad de la Liga MX, el joven mediocampista mexicano asumió los galones de líder en la segunda mitad y sentenció un compromiso que había resultado sumamente trabado y disputado durante los primeros 45 minutos.

El primer tiempo mostró a un conjunto universitario peligroso mediante transiciones rápidas comandadas por Uriel Antuna. Sin embargo, el guardameta local, Antonio Rodríguez, se vistió de héroe al contener los potentes remates de Víctor Arteaga en dos oportunidades claras. Tijuana equilibró el trámite cerca de la media hora de juego, dando sutiles avisos con disparos desviados de Mora y Francisco González.

La paridad se rompió al inicio del complemento gracias al protagonismo de Mourad El Ghezouani, quien desestabilizó por completo a la zaga felina. Al minuto 51, Rubén Duarte derribó al atacante dentro del área y provocó una pena máxima que Gilberto Mora canjeó por gol al minuto 53 con un remate pegado al poste, inalcanzable para el portero Keylor Navas. Solo seis minutos después, el panorama se oscureció definitivamente para la visita cuando Pablo Bennevendo recibió la tarjeta roja directa por un fuerte pisotón sobre el propio El Ghezouani.

A pesar de jugar con diez elementos, el estratega Esteban Solari movió sus piezas y Pumas acarició el empate con un zapatazo de larga distancia de Pedro Vite que Rodríguez desvió milagrosamente. Finalmente, la historia se repitió al minuto 79: Duarte volvió a cometerle falta en el área a El Ghezouani y, tras la respectiva revisión en el VAR, Mora firmó su doblete al minuto 81 repitiendo la dosis desde los once pasos. Con este resultado, Tijuana amarró tres puntos vitales impulsados por la contundencia de su joya juvenil.

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