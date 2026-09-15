Puebla vs Toluca: Horario y canales para ver el partido en vivo

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Los Diablos Rojos de Antonio Mohamed visitan al Puebla, en partido correspondiente a la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Toluca llega como líder tras goleada al Atlas

La goleada que los Diablos Rojos le propinaron a Atlas (5-2) les ha permitido llegar a la cúspide de la tabla general con 16 unidades, superando así a las Águilas, quienes perdieron frente a Cruz Azul y han caído a la segunda posición.

Puebla busca escalar posiciones en la tabla general

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Con trece puntos en su haber, Puebla se ubica de momento en la séptima posición de la tabla general luego de cuatro victorias, un empate y dos derrotas.

¿Cuándo y dónde ver el Puebla vs Toluca?

Fecha: martes 15 de septiembre

Horario: 19:00

Transmisión: ESPN y Disney+ Premium.