Puebla vs Toluca: Horario y canales para ver el partido en vivo
El partido se jugará el 15 de septiembre a las 19:00 horas y será transmitido por ESPN y Disney+.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Los Diablos Rojos de Antonio Mohamed visitan al Puebla, en partido correspondiente a la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
Toluca llega como líder tras goleada al Atlas
La goleada que los Diablos Rojos le propinaron a Atlas (5-2) les ha permitido llegar a la cúspide de la tabla general con 16 unidades, superando así a las Águilas, quienes perdieron frente a Cruz Azul y han caído a la segunda posición.
Puebla busca escalar posiciones en la tabla general
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Con trece puntos en su haber, Puebla se ubica de momento en la séptima posición de la tabla general luego de cuatro victorias, un empate y dos derrotas.
¿Cuándo y dónde ver el Puebla vs Toluca?
Fecha: martes 15 de septiembre
Horario: 19:00
Transmisión: ESPN y Disney+ Premium.
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