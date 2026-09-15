logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Puebla vs Toluca: Horario y canales para ver el partido en vivo

El partido se jugará el 15 de septiembre a las 19:00 horas y será transmitido por ESPN y Disney+.

Por El Universal

Septiembre 15, 2026 01:19 p.m.
A
Puebla vs Toluca: Horario y canales para ver el partido en vivo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Los Diablos Rojos de Antonio Mohamed visitan al Puebla, en partido correspondiente a la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

      Toluca llega como líder tras goleada al Atlas

      La goleada que los Diablos Rojos le propinaron a Atlas (5-2) les ha permitido llegar a la cúspide de la tabla general con 16 unidades, superando así a las Águilas, quienes perdieron frente a Cruz Azul y han caído a la segunda posición.

      Puebla busca escalar posiciones en la tabla general

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Con trece puntos en su haber, Puebla se ubica de momento en la séptima posición de la tabla general luego de cuatro victorias, un empate y dos derrotas.

      ¿Cuándo y dónde ver el Puebla vs Toluca?

      Fecha: martes 15 de septiembre

      Horario: 19:00

      Transmisión: ESPN y Disney+ Premium.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Puebla vs Toluca: Horario y canales para ver el partido en vivo
      Puebla vs Toluca: Horario y canales para ver el partido en vivo

      Puebla vs Toluca: Horario y canales para ver el partido en vivo

      SLP

      El Universal

      El partido se jugará el 15 de septiembre a las 19:00 horas y será transmitido por ESPN y Disney+.

      Entérate | Ruta, fechas y novedades de la Carrera Panamericana 2026
      Entérate | Ruta, fechas y novedades de la Carrera Panamericana 2026

      Entérate | Ruta, fechas y novedades de la Carrera Panamericana 2026

      SLP

      El Universal

      Por primera vez, incluye una escala en Morelos y termina en Zacatecas

      Anuncia James Rodríguez su retiro de la selección colombiana
      Anuncia James Rodríguez su retiro de la selección colombiana

      Anuncia James Rodríguez su retiro de la selección colombiana

      SLP

      EFE

      El volante colombiano cierra su etapa en la selección tras más de una década de servicio.

      Emilio Azcárraga reacciona a la derrota del América ante Cruz Azul
      Emilio Azcárraga reacciona a la derrota del América ante Cruz Azul

      Emilio Azcárraga reacciona a la derrota del América ante Cruz Azul

      SLP

      El Universal

      El equipo de Guillermo Almada fue reconocido por su entrega pese a la caída ante La Máquina.