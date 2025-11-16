logo pulso
MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Grandiosa función de lucha libre en Soledad

Grandiosa función de lucha libre en Soledad

Por Romario Ventura

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
Grandiosa función de lucha libre en Soledad

La Plaza Principal de Soledad de Graciano Sánchez se convirtió la noche del viernes en el epicentro de la emoción y la adrenalina, con una función de lucha libre que superó todas las expectativas y reunió a cientos de familias, niñas, niños y jóvenes en un ambiente festivo. El imponente escenario, acompañado de luces vibrantes y una energía desbordante del público, hizo de la velada un espectáculo inolvidable de principio a fin.

El momento más esperado llegó con la lucha estelar, donde el legado Wagner y Los Vatos Locos protagonizaron un enfrentamiento que desató gritos, aplausos y una explosión de emoción entre las y los asistentes. Cada movimiento en el cuadrilátero mantuvo al público al filo de sus asientos, consolidando esta batalla como la más intensa y llevándose la victoria el hijo de la leyenda Wagner.

A lo largo de la función, la Plaza Principal se transformó en un punto de encuentro para los soledenses, que celebró con orgullo la presencia de referentes del pancracio mexicano. La cartelera reunió a figuras de gran trayectoria como Doctor Wagner, Octagoncito, La Paquita, los Mini Vipers, el Hijo del Picudo, Rayo Plata Jr., Demencia Jr., además de talento potosino que demostró su calidad arriba del ring.

Cada combate provocó una oleada de entusiasmo que recorrió a las familias presentes, quienes disfrutaron de la cercanía con sus ídolos y de un show que reafirmó la importancia de la lucha libre como un espectáculo que une generaciones. La noche dejó en claro que este deporte sigue siendo una tradición viva y vibrante en la afición a este deporte.

