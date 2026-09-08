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La "Hormiga" González quiere poner el nombre de México en alto

Con tres goles y dos asistencias en cuatro partidos, González se adapta rápidamente al futbol europeo.

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 08:24 p.m.
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La Hormiga González quiere poner el nombre de México en alto
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- El futbolista Armando González cayó como anillo al dedo en el Olympiacos de Grecia, donde ya comienza a ser querido.

      Doblete decisivo de Armando González en Copa de Grecia

      En apenas cuatro partidos, "La Hormiga" ya cuenta con tres anotaciones y dos asistencias.

      El centrodelantero mexicano se hizo presente este día con su primer doblete en el futbol del viejo continente.

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      El canterano de las Chivas recibió su segunda titularidad y consiguió marcar los dos primeros goles del equipo rojiblanco en la segunda jornada de la Copa de Grecia.

      El conjunto de José Luis Mendilibar derrotó (3-2) al Volos NFC en el estadio Georgios Karaiskakis y sumó su segundo triunfo en el torneo copero.

      En menos de 15 minutos, entre el primer y el segundo tiempo, "La Hormiga" González hizo sus dos tantos.

      Declaraciones de Armando González tras su doblete en Europa

      Después de la victoria del Olympiacos, el mundialista con la Selección Mexicana en Norteamérica 2026 habló sobre lo que significó lograr su primer doblete en Europa.

      "[Estoy] muy feliz, gracias a Dios por estos dos goles que dio. Me quedé cerca del tercero, pero agradezco por estos dos goles y sé que muy pronto me va a dar tres", declaró.

      En entrevista con TV Azteca Deportes, el atacante tricolor aceptó sentirse satisfecho con su actuación, pero detalló que lo "primordial" era que su nuevo club obtuviera el triunfo.

      "Lo importante es que el equipo ganara, que sigamos aumentando nuestro ritmo, seguir mejorando y seguir ganando; creo que partido a partido vamos haciendo eso. Los goles que meto son por el equipo, no soy Messi para quitarme a todos, me ponen centros y mi trabajo es meterla y gracias a Dios hoy se dio", manifestó.

      Además, "La Hormiga" González valoró que la afición del Olympiacos lo ovacionara cuando fue sustituido y que el público tricolor siga sus actuaciones.

      "[Estoy] muy feliz por el cariño, Yo sólo trato de dar mi mejor versión, representar a este club dignamente, como buscaba lo mismo en Chivas. [Estoy] muy contento de que tantos mexicanos me den tanto cariño y estén atentos, eso me da mucha felicidad, significa que estoy haciendo las cosas bien, yo sólo quiero darles una felicidad y poner el nombre de México en alto", expresó.

      Sobre su adaptación a Grecia, el exjugador del Rebaño aceptó que su proceso ha sido veloz y que ya está preparado para lo que viene.

      "Todo ha pasado muy rápido, hace unas semanas estaba jugando la Leagues Cup y ahora estoy acá; eso es lo bonito del futbol, que rápido te da revancha, este partido ya pasó, aprendes lo que tienes que aprender y ya nuestro foco está en el siguiente partido", compartió "La Hormiga" González.

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