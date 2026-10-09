Guardianes fuerzan un quinto partido

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CHICAGO.- José Ramírez conectó un jonrón e impulsó tres carreras, y los Guardianes de Cleveland vencieron el jueves 9-5 a los Medias Blancas de Chicago para llevar su serie divisional de la Liga Americana a un quinto y decisivo juego.

Patrick Bailey también se voló la cerca y el abridor del segundo juego Gavin Williams, salió del bullpen para conseguir los últimos tres outs por los Guardianes, quienes ganaron por segundo día consecutivo en Chicago después de comenzar su postemporada con dos derrotas seguidas en casa.

Jo Adell conectó un sencillo de dos carreras para coronar una sexta entrada de seis anotaciones por los campeones de la División Central de la Liga Americana.

Cleveland busca remontar un déficit de 2-0 en una serie de playoffs al mejor en un máximo de cinco duelos. El último equipo que lo logró fueron los Yankees de Nueva York, en 2017, precisamente contra Cleveland.

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Los equipos con ventaja de 2-0 en una serie de postemporada al mejor de cinco han terminado ganando en 83 de 93 ocasiones.

El quinto juego se realiza el sábado por la noche, de vuelta en Cleveland. El ganador abrirá la Serie de Campeonato de la Liga Americana en Tampa Bay el próximo lunes.

"Mientras hemos estado luchando de ida y vuelta con estos muchachos, obviamente es apropiado que se reduzca a esto", dijo el mánager de los Medias Blancas, Will Venable. "Así ha sido ese ida y vuelta todo el año".

El bullpen de Chicago —una de sus mayores fortalezas en una temporada sorprendente— de repente lució muy cansado. Grant Taylor fue castigado después de lanzar 5 1/3 entradas sin permitir carrera en los primeros dos juegos de la serie, al admitir cuatro carreras y cuatro hits sin retirar a ninguno de los seis bateadores que enfrentó durante la remontada de Cleveland en la sexta.

El cubano Miguel Vargas conectó un jonrón cuando ya era muy tarde por los Medias Blancas, que fracasaron en su segundo intento consecutivo de asegurar una serie de postemporada en casa, algo que no consiguen desde el Clásico de Otoño de 1906 contra los Cachorros de Chicago. Sam Antonacci impulsó dos carreras.

El cerrador estelar Cade Smith lanzó una octava entrada en blanco por Cleveland, pero luego permitió el primer jonrón de Vargas en los playoffs y otorgó una base por bolas para abrir la novena. Fue reemplazado por Williams, quien hacía su primera aparición de relevo en su carrera y aun así podría abrir también el quinto juego.