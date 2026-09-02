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Guardianes vencen 6-1 a los Azulejos

Por AP

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Guardianes vencen 6-1 a los Azulejos
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      Gavin Williams repartió 13 ponches, la cifra máxima de su carrera, y toleró apenas dos sencillos en siete entradas para guiar el martes a los Guardianes de Cleveland a una victoria de 6-1 sobre los Azulejos de Toronto, en un duelo entre equipos metidos de lleno en la pelea por el comodín de la Liga Americana.

      Patrick Bailey, el novato dominicano Ángel Genao y su compatriota Ángel Martinez conectaron sendos vuelacercas de dos carreras por los Guardianes, que tienen marca de 11-4 desde el 12 de agosto. Cleveland llegó con una ligera ventaja en la carrera por el tercer puesto de comodín.

      Williams (13-7) comenzó septiembre dominando a los Azulejos, al permitir una carrera sucia. El derecho, que venía de una salida titubeante la semana pasada, no concedió un hit sino hasta la cuarta entrada.

      Williams ponchó a los tres bateadores en la séptima y abanicó a cinco de sus últimos seis. Fue su décimo juego de la temporada con cifra de dos dígitos en ponches. Hunter Gaddis y Matt Festa lanzaron una entrada cada uno para completar el juego de tres hits.

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      Bailey puso arriba a los Guardianes por 2-1 en la quinta con su octavo jonrón. Martinez abrió con una base por bolas y, con un out, Bailey envió un lanzamiento de Spencer Arighetti (7-8), con cuenta de 3-1, a las gradas del jardín izquierdo.

      Como bateador emergente por el también novato Travis Bazzana en la séptima, Genao amplió la ventaja a 4-1 con un batazo de 426 pies por encima de la barda del jardín izquierdo. Martinez abrió con un sencillo antes de que Genao conectara su segundo jonrón desde que debutó el 5 de agosto.

      Martinez pegó su 14to jonrón en la octava

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