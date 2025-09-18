Gutiérrez llega líder a Ecocentro

La NASCAR México reinicia actividades este fin de semana en el Autódromo Ecocentro de Querétaro con la fecha 11 del calendario, etapa clave al ser la primera carrera eliminatoria rumbo a los playoffs. Tras este corte, tres competidores quedarán fuera de la contienda por el campeonato, lo que convierte a la cita en un momento decisivo de la temporada.

Max Gutiérrez, piloto del auto #23 Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, llega a la pista queretana como líder del campeonato y con un margen más cómodo que otros contendientes. Aun así, reconoce que el trazado es complejo y que cualquier error puede comprometer su avance en las rondas finales. Durante el receso, de poco más de un mes, el capitalino centró su preparación en pulir detalles técnicos y mantener la concentración para afrontar la fase decisiva.

“Nos encontramos a pocos días de enfrentar la carrera eliminatoria número uno de playoffs, emocionado de regresar a pista, llegamos bien preparados, este poco más de un mes que tuvimos de receso fue para aclarar la mente buscando seguir al pie de la letra todo para así llegar a Querétaro y dar nuestro mejor resultado, motivado por el buen trabajo que todo el equipo ha realizado en el auto #23 a lo largo de la temporada, esperamos esto siga dando frutos, gracias a ellos es que este primer corte lo tenemos un poco más fácil que otros pero sabemos que no debemos bajar la guardia, la meta seguir caminando para poder continuar haciendo buenas cosas en la recta final de la temporada ”, declaró Gutiérrez previo a su participación.

La jornada en Querétaro arranca el viernes 19 de septiembre con una firma de autógrafos en Subaru de Avenida Constituyentes. El sábado 20 se realizarán dos prácticas, a las 10:00 y 13:00 horas, seguidas de la clasificación a las 14:20, donde los diez mejores buscarán la pole position. La carrera se correrá el domingo 21 a las 13:40 horas, pactada a 140 vueltas con un corte en la vuelta 65 y un límite de 100 minutos.

Con solo cuatro fechas restantes para definir al campeón 2025, cada punto en juego adquiere relevancia, y en Querétaro comenzará a perfilarse el camino hacia la gran final de NASCAR México.