El Museo Federico Silva, Escultura Contemporánea, celebrará su XXII aniversario con la inauguración de la exposición Arroyo. Calavera mexicana. Símbolo de vida, de la escultora Perla Arroyo. La apertura será hoy 18 de septiembre a las 21:00 horas en el recinto, con una muestra que dialoga entre tradición, investigación histórica y lenguaje escultórico.

La serie escultórica que conforma la exposición está construida sobre la idea de la calavera como un símbolo cultural vigente. Perla Arroyo concibe la obra desde la dualidad vida-muerte y amplía el planteamiento hacia otros contrastes como positivo-negativo e instante-eternidad. Con ello busca enlazar el pensamiento prehispánico con las inquietudes actuales en torno a la identidad. La artista explicó que el proyecto le tomó trece años de trabajo, resultado tanto de un proceso estético como de una investigación académica sobre la muerte y sus rituales en la cultura mexicana. Señala que, independientemente del contexto social, en México siempre ha existido un vínculo de respeto hacia los antepasados, lo que se convirtió en la base conceptual de esta serie.

Las piezas que integran la muestra se reproducen en ediciones limitadas y se han presentado en distintos espacios culturales en México y en el extranjero. La escultora destaca la influencia de la escultura prehispánica y de artistas como José Guadalupe Posada, cuyas representaciones de la calavera marcaron un referente en la construcción de símbolos nacionales.

Perla Arroyo, además de su labor como escultora, es profesora de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Su trabajo se ha caracterizado por unir técnicas tradicionales con procesos químicos y experimentales aplicados al bronce y otros materiales. Con Calavera mexicana. Símbolo de vida, la creadora ofrece una reflexión sobre la permanencia de símbolos que atraviesan lo histórico, lo cultural y lo artístico en México.

