Black & Chrome Vol. 4, en Cineteca Alameda

La cuarta edición de Black & Chrome llega a la Cineteca Alameda, considerado el show de comedia más grande de México y Latinoamérica. El evento se realizará los días 18, 19 y 20 de septiembre, abriendo puertas a las 19:00 horas e iniciando funciones a las 20:00 horas.

El programa inaugural de este jueves, contará con Frodo Naranja, Edder Castillo, Carlos Alcántara, Alán Pelón, Joseph Castillo, Sanbuey, Mojica, Luiki Wiki, Armando Solórzano, Juan Carlos, Axel Tejada, Wacha, Jerry Macarra, Juan José Covarrubias, Lalo Gama, Delfín Cuentacuentos y Gus Proal. Todos ellos integran la primera noche de comedia que abrirá una nueva edición del festival.

Bajo la producción de Ángel Briones “El Patán”, el encuentro reunirá a más de 50 comediantes que presentarán rutinas de stand up a lo largo de tres jornadas consecutivas. El cartel incluye talentos locales, así como invitados nacionales e internacionales que buscan conectar con el público potosino.

Entre las y los participantes se encuentran figuras provenientes de Estados Unidos, Guatemala, Colombia y Costa Rica, además de standuperos de distintas ciudades de México como Sonora, Ciudad de México, Tabasco, Guadalajara, Aguascalientes, Ciudad Juárez, Veracruz y Guanajuato. San Luis Potosí también contará con la presencia de comediantes de la escena local.

